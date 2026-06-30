Teknoloji dünyasının gözü eylül ayında gelecek büyük iOS 27 güncellemesine çevrilmişken ve Apple bir yandan geliştiriciler için iOS 26.6 beta 3 sürümünü test ederken, son kullanıcıyı yakından ilgilendiren sürpriz bir ara hamle geldi. Apple, tüm uyumlu cihazlar için tamamen sistemsel açıkları kapatmaya odaklanan iOS 26.5.2 güncellemesini resmi olarak yayınladı.

WebKit Açıkları Kapatıldı: İnternette Gezinmek Daha Güvenli

Yayınlanan yeni iOS 26.5.2 güncellemesi, telefonunuza görsel bir yenilik veya yeni bir kullanım özelliği getirmiyor. Apple’ın resmi destek dokümanlarından elde edilen bilgilere göre bu sürüm, tamamen sistem kararlılığına ve güvenliğe odaklanıyor. Yama kapsamında tam 25’ten fazla farklı güvenlik iyileştirmesi sisteme entegre ediliyor.

Bu güvenlik düzeltmelerinin en ağırlıklı olduğu yer ise internet tarayıcılarının motorunu oluşturan WebKit altyapısı oldu. Kapatılan açıkların 15’ten fazlası doğrudan WebKit ile ilgili olduğu için, bu güncellemeyi yükleyen iPhone kullanıcıları internette çok daha güvenli bir şekilde gezinebilecek; kötü amaçlı web sitelerinden gelebilecek siber tehditlere karşı cihazlarını koruma altına almış olacak.

Panik Yapmaya Gerek Yok: Aktif Bir Saldırı Saptanmadı

Apple’ın geçmişte “acil” koduyla yayınladığı ve hackerların halihazırda kullandığı bazı sıfır gün (zero-day) açıklarının aksine, bu kez panik yaratacak aktif bir siber saldırı dalgası bulunmuyor. Şirket, bu güncellemede kapatılan açıkların hedefli saldırılarda aktif olarak kullanıldığına dair bir kanıt olmadığını belirtti. Yani bu sürüm, bir kriz anını çözmek için değil, tamamen gelecekteki olası siber risklerin önüne geçmek amacıyla koruyucu bir kalkan olarak sunuldu.

Nasıl Yüklenir?

Apple, güvenli bir deneyim için tüm kullanıcıların bu yamayı geciktirmeden yüklemesini tavsiye ediyor. Türkiye’deki tüm uyumlu iPhone modelleri için şu an aktif olan güncellemeyi yüklemek için cihazınızdan Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip etmeniz ve iOS 26.5.2 sürümünü indirip yüklemeniz yeterli.