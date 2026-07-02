Akıllı telefonlar artık tek başlarına birer iletişim aracı olmaktan çıkarak, giyilebilir teknolojiler ve geniş ekranlı tabletlerle entegre çalışan birer ekosistem merkezine dönüşüyor. Cihazlar arası kesintisiz veri aktarımı ve donanım uyumluluğu, modern kullanıcının üretkenlik ve eğlence standartlarını doğrudan belirliyor. Bu bütünleşik donanım ağını tüketicilere sunmayı hedefleyen EVOFONE, yeni Xiaomi 17T ve 17T Pro modelleri için yalnızca evofone.com üzerinden geçerli olan ve kullanıcıya kendi teknoloji paketini seçme özgürlüğü tanıyan özel bir kampanya başlattı.

Xiaomi 17T Pro: İleri Düzey Performans İçin Özel Teknoloji Paketleri

Xiaomi 17T Pro’nun sunduğu yüksek işlem kapasitesi, doğru donanımlarla eşleştirildiğinde sınırları zorlayan bir mobil istasyona dönüşüyor. Kampanya kapsamında Xiaomi 17T Pro satın alan kullanıcılar, ihtiyaç duydukları dijital deneyime göre sunulan iki farklı hediye kurgusundan yalnızca birini tercih edebiliyor.

Geniş ekran deneyimi, profesyonel içerik tüketimi ve çoklu görev yönetimi arayan kullanıcılar için 17.999 TL değerindeki Xiaomi Pad 7 tablet hediye ediliyor. Buna alternatif olarak; sürekli hareket halinde olan ve donanımlar arası kesintisiz bir bağ kurmak isteyenler için farklı bir kampanya detayı devreye giriyor. Bu kapsamda, 12.999 TL değerindeki SIM destekli Black Shark Pad 7 4G tablet ile birlikte 2.499 TL değerindeki Black Shark S1 Pro akıllı saat bir arada sunuluyor. Bu ikili paket seçildiğinde, akıllı saat tabletle birlikte sepete otomatik olarak eklenerek kusursuz bir giyilebilir teknoloji entegrasyonu sağlanıyor.

Xiaomi 17T: Günlük Kullanımı Zenginleştiren Kampanya Detayları

Günlük iletişim, medya tüketimi ve mobil fotoğrafçılık dinamiklerini hızlandıran Xiaomi 17T modeli de evofone.com kullanıcılarına özel ekosistem alternatifleriyle destekleniyor. Müşteriler, satın alma aşamasında sunulan teknoloji paketlerinden birini seçerek kendi kullanım senaryolarını kişiselleştirebiliyor.

Dijital içerik arşivini her an yanında taşımak isteyen kullanıcılar için 10.999 TL değerindeki yüksek kapasiteli Redmi Pad 2 (8 GB RAM + 256 GB) tablet hediyesi öne çıkıyor. Öte yandan, sağlık verilerini bileğinde takip edip bildirim karmaşasının yarattığı bilişsel yükü akıllı saatine devretmek isteyenler için odak noktası giyilebilir teknolojiler oluyor. Bu kurguda ise; 10.999 TL değerindeki Black Shark Pad SE 4G tablet ve 1.899 TL değerindeki Black Shark S1 akıllı saatten oluşan ikinci bir paket hediye ediliyor. İkili set, kullanıcının ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak sepete yansıyor.