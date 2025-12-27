Ofis içerisinde samimi ve eğlenceli bir atmosferde çekilen bu vlogda, yılbaşı biletinin 800 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin bize çıktığını varsayıyoruz. Kamera karşısına geçen Eren, Yıldıray, Mert, Ersin, Doğuş, Can, Aydoğan ve Zehra, bu hayali ama bir o kadar da keyifli senaryoda parayı nasıl değerlendireceklerini kendi bakış açılarıyla anlatıyor. Kimi büyük yatırımlardan ve iş fikirlerinden bahsederken, kimi hayallerindeki yaşam tarzını, seyahat planlarını ve uzun süredir ertelediği hedefleri dile getiriyor.

Video boyunca farklı karakterlerin paraya bakış açısı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Mantıklı yatırımlar, teknolojiye ve içerik üretimine ayrılacak bütçeler, sosyal sorumluluk projeleri ve “bir kere gelmişken tadını çıkaralım” diyen daha özgür fikirler aynı videoda buluşuyor. Ortaya hem bol kahkahalı hem de izleyiciyi “bana çıksa ne yapardım?” sorusunu sormaya iten, izlerken keyif veren bir ofis vlogu çıkıyor.

