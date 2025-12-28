Epic Games Store’un yılbaşı ücretsiz oyun kampanyasında 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde bedava verilecek oyun Cassette Beasts oldu. İşte yeni Epic yılbaşı ücretsiz oyunu Casette Beasts hakkında merak edilen her şey.

Yeni Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunu Cassette Beasts hikayesi ne?

Yeni Epic yılbaşı ücretsiz oyunu Casette Beasts, ilk bakışta “canavar toplama” türünü çağrıştıran ama onu modern bir RPG yapısıyla harmanlayan bir oyun. Haritada keşif yapıyor, yaratıkları kaydedip “kaset” mantığıyla dönüşüm sistemi üzerinden savaşlara giriyorsunuz.

En sevilen tarafı ise iki farklı canavarı birleştirip fusion yapabilmeniz. Bu da dövüş sistemine taktik katıyor; aynı takım kompozisyonu farklı kombinasyonlarla bambaşka sonuçlar verebiliyor.

Epic Games yeni yılbaşı oyunu ne zamana kadar ücretsiz?

Cassette Beasts’in Epic Games Store’daki fiyatı bölge ve kampanyalara göre değişebiliyor. Türkiye mağazasında dönem dönem 279 TL seviyesinde listelendiği görülüyor.

Oyun, bu bağlantı üzerinden 28 Aralık Türkiye saatiyle 17:00’a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor. Bu saatten sonra kampanya bitiyor ve oyun tekrar ücretli hale dönüyor.

Cassette Beasts sistem gereksinimleri neler?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: 2 çekirdekli, 2.0 GHz veya üzeri

2 çekirdekli, 2.0 GHz veya üzeri RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: 2 GB VRAM, OpenGL 3.3 destekli

2 GB VRAM, OpenGL 3.3 destekli DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 2 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Windows 10 / Windows 11 (64-bit) İşlemci: AMD Ryzen 5 veya Intel Core i5 eşdeğeri

AMD Ryzen 5 veya Intel Core i5 eşdeğeri RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya muadili (4 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 970 veya muadili (4 GB VRAM) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 2 GB boş alan

