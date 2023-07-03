Ford Fiesta sadece ülkemizde değil tüm dünyada çok sevildi. Ülkemizde küçük olmasından, az yakmasından ve uygun fiyatlı olduğu için çok sevildi. Ancak Ford, Fiesta’nın üretimini durduruyor. Artık Fiesta yerine Ford Explorer üretilecek. Fiesta gibi minimal boyutlara sahip olan otomobil elektrikli olmasıyla öne çıkıyor.

Fiesta 7 Temmuz tarihinde son kez üretim bandından inecek. Bu son otomobille birlikte Ford Fiesta’nın 47 yıllık tarihi sona erecek. Fiesta’dan sonra boşalan üretim bandında artık Ford Explorer olacak. Ford Model E Europe Genel Müdürü Martin Sander’in açıklamasına göre Almanya’nın Köln kentinde bulunan fabrika tamamen pille çalışan bir tesis olmak için tam bir dönüşümden geçecek.

Ford’un üretimden kaldıracağı tek model Fiesta değil. Fiesta haricinde Nisan 2023 tarihinde Ford S-Max ve Ford Galaxy MPV isimli modellerinin de üretimi durdurulmuştu. 2025’te ise Ford Focus Hatchback’in üretimi durdurulacak. Tüm bunlar Ford’un 2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobil üretimine geçme planının bir parçası.

*Ford Fiesta RS Turbo

Sadece Ford değil diğer tüm otomobil üreticileri elektrikli otomobil üretimine geçmeye çalışıyor. Bu bağlamda tüm markalardan yeni elektrikli otomobiller görüyoruz. VW Passat, Opel Insignia, Renault Megane gibi modeller de elektrikli otomobillere yer açmak için üretimden kaldırılmıştı. Önümüzdeki senelerde diğer tüm içten yanmalı motorlu otomobillerin aynı kaderi paylaştığını göreceğiz.