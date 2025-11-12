TRT yine gündemde! Bu kez konu, doğrudan bilgisayar ve tablet kullanıcılarını ilgilendiriyor. Peki, TRT neden yeni bir düzenlemeye gidiyor? Bu değişiklik tüketicinin cebini nasıl etkileyecek? Teknoloji dünyası bu kararı konuşuyor.

Yeni düzenleme sonrası TRT bandrol oranları artabilir!

Meclise sunulan TRT bandrol payı yeni taslak düzenlemesi, bilgisayar ve tablet fiyatlarını doğrudan etkileyecek bir adımı içeriyor. Kurumun mevcutta yüzde 4 olarak uyguladığı bandrol bedelinin yüzde 20’ye çıkarılması planlanıyor. Bu artış, Meclis gündemine taşınan taslakla birlikte resmileşme aşamasına geldi. Eğer düzenleme kabul edilirse, artık her bilgisayar satışında kuruma çok daha yüksek bir pay aktarılacak.

Uzmanlara göre, bu adım teknoloji ürünleri pazarında zincirleme bir fiyat artışını tetikleyebilir. Bilgisayar üreticileri, ithalatçılar ve perakende mağazalar, bu yeni oranı doğrudan ürün etiketlerine yansıtmak zorunda kalacak. Böylece kullanıcıların ödeyeceği nihai tutar, bugünkü seviyelere göre en az yüzde 20 artış gösterebilir.

Örneğin 30.000 TL’lik bir dizüstü bilgisayar, yeni düzenlemeyle birlikte 36.000 TL seviyesine çıkabilir. Yeni taslak yasalaştığı takdirde yalnızca bilgisayarlar değil, tablet gibi akıllı cihazlar da bu artıştan nasibini alacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu yeni düzenleme sizce teknolojik ürün fiyatlarını nasıl etkileyecek? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!