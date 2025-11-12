NOW TV cephesinde sular durulmuyor. Türkiye’nin en bilinen televizyon markalarından biri, beklenmedik bir yasal kararla gündeme geldi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından alınan karar, kanalın geleceğini tamamen değiştirebilir. Peki, NOW TV ismini koruyabilecek mi? Yoksa ekranlardan tamamen mi silinecek?

NOW TV ismi yeniden değişmek zorunda kaldı! Peki neden?

NOW TV markası için 5 Kasım 2025 tarihinde alınan karar, yayıncılık dünyasında adeta bir dönüm noktası oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu, kanalın mevcut isim ve logo tescilini iptal ettiğini duyurdu. Bu gelişme, RTÜK başta olmak üzere medya ve hukuk çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Artık kanalın önünde yalnızca iki seçenek bulunuyor: ya markasını tamamen yenileyecek ya da yayın faaliyetlerini sonlandıracak.

Türkiye’de dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, NOW TV karşı karşıya kaldığı bu karar, birçok yayıncı için de “emsal karar” niteliğinde görülüyor. Uzmanlar, marka tescilinin iptal edilmesinin sadece isim değişikliğiyle sınırlı kalmayabileceğini, kanalın lisans süreçlerini de etkileyebileceğini belirtiyor.

Logo ve kimlik tasarımıyla tanınan kanalın olası bir yeniden markalaşma sürecinde görsel kimliğini de baştan aşağı yenilemesi bekleniyor. Renk paleti, tipografi ve kanalın dijital platformlarındaki görünümü tamamen değişebilir. Bu da Türkiye televizyon tarihinin en dikkat çekici yeniden doğuş hikâyelerinden birine dönüşebilir.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kanal bu karardan sonra ismini değiştirip yola devam mı etmeli, yoksa yayın hayatına veda mı etmeli? Gelişmeleri kaçırmamak için bizi takipte kalın!