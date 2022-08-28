Microsoft, konsol veya bilgisayarında oyunları satın almak istemeyen ancak belirli bir süreliğine bu oyunları denemek isteyen kullanıcılara Xbox Game Pass adında bir hizmet sunuyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar aylık belirli bir ücret ödemesi yaparak Microsoft’un sunduğu katalogdaki çeşitli oyunları deneyimleybiliyor.

Firmanın yakın zamanda Xbox Game Pass’e yeni bir üyelik planı getireceği konuşuluyordu. Son gelen sızıntılar, yeni üyelik planının muhtemel adını ortaya çıkardı!

“Arkadaşlar ve Aile” Planı Geliyor!

Twitter kullanıcısı Aggiornamenti Lumia, Xbox’ın yeni üyelik planı hakkında bir görsel paylaştı. Görselde, yeni üyelik planının simgesi yer alıyor. Bu simgede bulunan “Friends and Family” (Arkadaşlar ve Aile) yazısı dikkat çekiyor.

Bunun firmanın yeni planına vereceği isim olduğunu söylemek mümkün. Bu üyelik planı sayesinde, kullanıcılar Game Pass Ultimate üyeliklerini aileleri ve arkadaşları ile paylaşabilecek.

Dört kişiye kadar paylaşım destekleyen bu üyelik için, Game Pass Ultimate sahibi ile diğer kullanıcıların aynı ülkede olma şartı aranıyor. Yeni üyelik testleri, bu ayın başında İrlanda ve Kolombiya’daki Xbox Insider programı katılımcıları için başlamıştı.

Firmanın yeni planı hakkında henüz bir duyuru tarihi bulunmasa da, testlerin başlaması duyurunun yakında olduğunu gösteriyor. Firma, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de üç farklı Game Pass üyeliği sunuyor. Bunlar arasında aylık 29.99 Türk lirası fiyatıyla PC Game Pass, yine aylık 29.99 Türk lirası fiyatıyla Konsol için Game Pass ve aylık 44.99 Türk lirası fiyatıyla Game Pass Ultimate yer alıyor.

Yeni üyelik planının fiyatı hakkında herhangi bir bilgi yok ancak fiyatın ABD’de 25 dolar olacağı düşünülüyor. Microsoft ülkemize özel fiyatlandırma yaptığı için henüz Türkiye fiyatı hakkında yorum yapmak için erken. Ancak Amerika’da servisler arasındaki fiyat oranları ülkemizde de aynı olursa, yeni üyelik planı aylık 75 Türk lirasına denk geliyor.

Microsoft, Oyun Endüstrisinde Vites Yükseltiyor!

Microsoft, oyun servislerini geliştirmek için önemli çalışmalar yapıyor. Firmanın oyun servisleri, Xbox konsollarının yanında akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ve hatta bazı televizyonlarda bile destekleniyor.

Firmanın oyun endüstrisine yaklaşımının yaklaşık 5 yıl önce duyurulan Game Pass üyeliği ile oldukça büyük bir değişim geçirdiğini söylemek mümkün. Artık “Bulut Oyunculuk” sistemleri üzerinde ciddi çalışmalar yapan firma, oyun kitaplığına sürekli yeni oyunlar ekliyor ve desteklenen cihaz sayısını her gün artırıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xbox Game Pass üyeliğiniz bulunuyor mu? Düşüncelerizini yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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