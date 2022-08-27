Geçtiğimiz günlerde sizlerle Sony cephesinin PlayStation fiyatlarını bazı bölgeler için artıracağı haberini paylaşmıştık. Sony’nin ardından diğer konsol üreticileri olan Microsoft ve Nintendo’nun da benzer bir karar alma ihtimali, konsol almak isteyen müşterileri elini çabuk tutmaya itmişti.

Ancak son gelen haberler, bu iki firmanın halihazırda herhangi bir fiyat artırma planları olmadığını gösteriyor!

İçindekiler Microsoft ve Nintendo Önemli Açıklamalar Yaptı

Microsoft ve Nintendo Önemli Açıklamalar Yaptı

Sony cephesi artan fiyatlar için dünya genelinde süregelen ekonomik krizi ve çip krizini sebep göstermişti. Diğer firmaların da bu krizlerden etkilendiği düşünülürse, fiyat artışının kaçınılmaz olması bekleniyordu. Ancak Microsoft ve Nintendo cephesinden gelen açıklamalar, korkulanın olmayacağını gösteriyor.

Haziran ayında Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa, firmanın konsol fiyatlarında enflasyona rağmen herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirtmişti. Sony’nın açıklamasından sonra firmaya yeniden ulaşan Eurogamer, Nintendo konsollarının fiyatında bir değişiklik olup olmayacağını sordu. Firma, bu sefer de herhangi bir fiyat artışı planları olmadığı bilgisini paylaştı.

Nintendo, şu an Switch modelleriyle pazarda yer alıyor. OLED ekranlı Switch, normal Switch ve Switch Lite olmak üzere 3 farklı model sunulan bu seri, ABD pazarında OLED model için 349 dolar, normal model için 299 dolar ve Lite model için 199 dolar fiyat etiketiyle satılmaya devam edecek.

Xbox cephesinden gelen haberlerin de iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sony’nin açıklamasından hemen sonra Microsoft’a ulaşan ünlü internet sitesi Windows Central, Microsoft cephesinin de Xbox Series X veya Series S modellerinde herhangi bir fiyat artışı planlamadığı bilgisine ulaştı.

Microsoft cephesi, Windows Central’a yaptığı açıklamada, “Sevenlerimize iyi oyun seçenekleri sunmak için kendimizi sürekli değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Xbox Series S ve Xbox Series X modellerimiz, önerilen fiyatlardan satılmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Bunun Microsoft ve Nintendo adına oldukça doğru bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Zira platforma özel olan oyunlar dışında çoğu konsol birbirine yakın bir deneyim sunuyor ve bu sayede kullanıcılar tek bir firmaya bağlı olmak zorunda kalmıyor.

Sony cephesinin fiyat artırma hamlesinin PlayStation 5 ve oyun satışlarına nasıl bir etkisi olacağı ise merak konusu olmuş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir oyun konsolu kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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