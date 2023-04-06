Çinli otomobil üreticileri Türkiye pazarına ilgi göstermeye devam ediyor. Son olarak, ticari araç üretiminde uzmanlaşmış Maxus‘un da Türkiye’ye geleceği duyuruldu. BYD‘den sonra Türkiye’ye gelecek olan bu firma, ticari araçlar konusunda oldukça iddialı. Estetik tasarımları ve kullanışlılığı ile dikkat çeken Maxus araçları, Türkiye’deki ticari araç kullanıcılarının ilgisini çekeceğe benziyor.

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Şirket, geçtiğimiz günlerde Avrupa pazarına da giriş yapmıştı. Türkiye’de de benzer bir satış grafiği yakalaması bekleniyor. Detaylar henüz netleşmese de, Maxus’un Türkiye’de ticari araç sektöründe yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Avrupa’da satışlara başlayan araç, artık Türkiye’de de satılacak.

Bir Çinli daha yolda diyerek açıklama yapan gazeteci Emre Özpeynirci, söz konusu şirketin ürettiği e Deliver adlı modelin ilk etapta satılacağını söyledi.

“Çinli SAIC bünyesindeki ticari araç markası Maxus, Avrupa’dan sonra Türkiye’ye de giriyor. Derince limanında görüntülenen 280 km menzile sahip elektrikli e-Deliver modelinin ilk etapta satılacağı anlaşılıyor. Türkiye distribütörü konusunda ipucu açık” ifadelerini kullandı.

Araç 100 kW elektrik motoru, 41,86 kWh batarya, 1.160 kg kargo kapasitesi ve 228 km WLTP menzile sahip 5 metre uzunluğundaki Maxus eDeliver 3, ticari araç kategorisinde olduğu için Çin’den gelen elektrikli otomobillere uygulanan yüzde 54 gümrük vergisi kapsamında görünmüyor. Eğer gümrük vergisi uygulanmazsa yüzde 10 ÖTV ile pazardaki en uygun fiyatlı ticarilerden biri olabilir. Avrupa fiyatı yaklaşık 37 bin euro.