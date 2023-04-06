Volkswagen ID.7 CES’te tanıtılmıştı, araç kamuflajlı olarak gösterildi ve şimdi Volkswagen aracın bazı fotoğraflarını daha yayınladı, ne yazık ki hala örtülü olduğundan nihai tasarımı henüz görünmedi. Ayrıca araca ait olduğu iddia edilen görüntüleri de ortaya çıktı.

Volkswagen, Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’te kamuflajlı bir konsept araçla yeni ID.7’ye ilk bakışı attı.

Volkswagen’in Passat muadili elektrikli aracı olan ID.7’nin Auto Shanghai’da tanıtılacağı ve yeni bir batarya seçeneğiyle geleceği ortaya çıktı. Araç, 0,228 Cd sürtünme katsayısına sahip aerodinamik tasarımı sayesinde tam şarjda 700 kilometre menzil sunacak. Bu yıl ABD, Almanya ve Çin’de seri üretime girecek olan aracın iç tasarımına dair yeni görüntüler de yayınlandı.

İlginizi çekebilir: Togg Seri Üretim Öncesi Testleri Başarıyla Geçti!

Volkswagen ID.7, markanın popüler modeli Passat’ın elektrikli bir versiyonu olarak tasarlanmış. Araç, VW’nin MEB platformu üzerinde inşa edilecek ve beş veya yedi koltuklu seçenekleri mevcut olacak. 86 kWh batarya seçeneği, elektrikli sedanın daha uzun menzillerde daha etkili olmasına yardımcı olacak.

Ayrıca, aracın iç tasarımı da oldukça çekici görünüyor. Sızan görüntüler, ID.7’nin yüksek teknolojili bir kokpiti olacağını ve modern, minimalist bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Bu, sürücülerin ve yolcuların rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak. Volkswagen, ID.7 ile elektrikli araç pazarındaki rekabeti artırmayı ve özellikle Tesla Model Y ve Ford Mustang Mach-E gibi rakiplerle mücadele etmeyi hedefliyor.

Volkswagen ID.7’nin tanıtılacağı heyecanı yaşanırken, son tasarımının nasıl görüneceğini sabırsızlıkla bekleniyor.