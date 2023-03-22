Apple, iOS 16.4’ün RC sürümünü sadece birkaç saat önce yayınladı. 9to5Mac belirtilen habere göre, işletim sisteminin kodunda Apple’ın yan markası Beats’in tamamen kablosuz yeni kulaklıklarının ipuçlarını bulmayı başardı. Buna göre, Beats Studio Buds yakında Beats Studio Buds+ olarak adlandırılacak bir halef alacak.

En büyük yenilik Bluetooth çipi, çünkü yeni modelin bir Apple çipine dayanması bekleniyor. Apple W1’in mi yoksa Apple H1’in mi kullanılacağı henüz bilinmiyor, ancak her halükarda Apple cihaz kullanıcıları, eşleştirilmiş Studio Buds+’ı aynı Apple ID’ye sahip cihazlar arasında senkronize etme ve kullanıcı tarafından istenirse bağlantıyı otomatik olarak diğer cihazlara devretme imkanı gibi bir dizi yeni özelliğe sahip olacak.

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“8214” model numarasıyla bilinen Beats Studio Buds+, aktif gürültü engelleme (ANC) ve şeffaflık modu arasında geçiş yaparak dokunmaya duyarlı bir arayüz üzerinden oynatmayı kontrol edebiliyor. Beats Studio Buds+’ın resmi olarak ne zaman tanıtılacağı şu anda belli değil, ancak iOS 16.4’ün önümüzdeki birkaç gün içinde yayınlanması beklendiğinden, kulaklıkların piyasaya sürülmesi uzun sürmeyecektir.

Orijinal Beats Studio Buds 2021 yılında tanıtılmış ve AirPods’a daha ucuz bir alternatif olarak konumlandırılmıştı. Beats Studio Buds’ın fiyatı 150 dolar ve yeni modelin de benzer bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel.