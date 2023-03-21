Son birkaç haftadır, A17 Bionic’in performans rakamlarıyla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Ne yazık ki bu rakamların uydurma olduğu ve gerçek olmadığı anlaşıldı. Önceki raporlar performansın adeta uçtuğunu iddia etse de, son raporlar konunun tam tersi olduğunu ve firmanın A17 Bionic için performans beklentilerinin düştüğünü gösteriyor!

TSMC Üretimde Zorluk Yaşıyor!

Son gelen bilgilere göre TSMC, 3nm üretim süreciyle üretilecek olan A17 Bionic üretiminde zorluklar yaşıyor olabilir. Apple, TSMC’nin 3nm çipinin tek müşterisi olmasına rağmen bunun yaşanması, firmanın iPhone 15 Pro’larda yer alması beklenen A17 Bionic’ten beklentilerini düşürmesine yol açmış gibi görünüyor.

Raporlar, TSMC’nin 3nm verim hedefinin düştüğünü ve bu sorunların çözülmemesi halinde A17 Bionic’in tedariğinin sınırlanabileceğini gösteriyor. Bu haber, daha önceki bir raporda TSMC’nin yüzde 80 gibi etkileyici bir verim oranıyla Samsung’dan çok daha iyi performans gösterdiğinin öne sürüldüğü düşünüldüğünde çok daha trajik bir hal alıyor.

Verimin düşmesi, yalnızca üretim rakamlarını değil üretim kalitesini de etkiliyor. Zira firmalar siparişlere yetişebilmek için kalite kontrol testini ucu ucuna geçen işlemcilerin bile cihazlara konulmasına izin vermek zorunda kalıyor.

Bu nedenle, Apple’ın 3nm sürecinde üretmek istediği A17 Bionic’in güç tüketimi ve ısı üretimi açısından başarılı olamaması ihtimali olabilir. Sonuç olarak da firmanın performans hedefi düşmüş olabilir. Ancak Apple bu çiple aşılamaz bir engelle karşılaştıysa, gelecekteki Mac’ler için tasarlanan M3 yonga setinin de benzer aksiliklerle karşılaşması mümkün.

Böyle bir durumda teknoloji devi, A17 Bionic ve M3 yongaları için performanstan ödün vermek zorunda kalabilir ve bunun yerine enerji verimliliğine odaklanabilir.

Zaten TSMC’nin başkanı da 3nm fabrikasının resmi duyurusu sırasında, önemli bir performans artışından bahsetmedi. Bunun yerine, 3nm çiplerin aynı hızlarda yüzde 35’e kadar daha iyi güç tasarrufu sergileyeceğini vurguladı. Bu da Apple’ın gelecekteki çipleri söz konusu olduğunda firmanın nihai hedefi olabilir.

Ancak bütün bu raporların henüz iddia düzeyinde olduğunu ve kesinlik taşımadığını söylemekte fayda var. TSMC’nin 2023’ün ikinci yarısından kısa bir süre sonra A17 Bionic ve M3 için seri üretime başlaması bekleniyor. O zaman konu hakkında daha doğru bilgiler edinebileceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce verimin düştüğü iddiaları doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!