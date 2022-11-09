Audi tamamen elektirkli yeni SUV ve Sportback modellerini tanıttı. İşte tamamen yeni Audi Q8 E-Tron! Dürüst olmak gerekirse elektrikli Audi ailesi, E-Tron sahneye çıktığından beri çok büyüdü. O zamanlar tek elektrikli Audi idi, bu yüzden sadece “E-Tron” olarak adlandırılması mantıklıydı.

Daha önce olduğu gibi tüm modeller, çift motorlu olarak geliyor. Tabii bir diğer seçenek olan S versiyonu olması durumunda üç motorlu bir AWD sistemi ile geliyor. Yeni Audi Q8 E-Tron’da güç değerleri genel olarak aynı kalmış ancak S olmayan versiyonlarda arka motor yükseltilmiş.

Audi Q8 E-Tron’un S versiyonu ön tekerleklere güç sağlayan 124 kW’lık bir elektrik motoruyla birlikte geliyor. Araç 0’dan 100 km/s’ye 4,5 saniyede çıkarken maksimum hızı 210 km/s.

Audi Q8 55 E-Tron yine önceki e-tron ile aynı performans değerlerine sahip -300 kW ve 664 Nm tork – ancak farklı bir arka motordan mütevellit hızlanma 5,7 saniye yerine 5,6 saniyeye çekilmiş. Günlük sürüşte muhtemelen bu farkı fark etmeyeceksiniz, ancak 40’tan 100 km/s’ye veya 60’tan 120 km/s’ye hızlanma biraz daha hızlı hissedilecek.

Audi Q8 50 E-Tron, gözle görülür bir güç artışı elde eden tek model olarak karşımıza çıkıyor. Toplam güç 250kW’a yükseltildi ve tork 664Nm’ye çıktı. Yükseltilmiş arka motor sayesinde eskiden 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 6,8 saniye sürerken şimdi 6 saniyelik hızlanma ile gücünü burada gösteriyor. Audi Q8 50 E-Tron da önceki nesile göre 200 km/s ile daha yüksek bir azami hıza sahip.

Audi Q8 S ve Audi Q8 55, 106kWh kullanılabilir kapasiteye sahip yeni 114kWh pil paketi ile satışa sunulacak. Audi Q8 50 ise 89kWh kullanılabilir kapasite sağlayan daha küçük 95kWh pil ile satışa sunulacak.

Son olarak, Audi’nin elektrikli SUV’si iyi bir sürüş menzili ile geliyor. Şirket, yeni pillerin yanı sıra her iki versiyonun da aerodinamik performansını iyileştirmek için çok çalışmış.

Giriş seviyesi olan Audi Q8 50 e-tron, 491km’ye kadar menzil sunuyor. Sportback kardeşi ise 505km ile biraz daha fazla menzil sunuyor.

Audi Q8 55 e-tron serisinin kralı, Sportback versiyonunda araç 600 km menzil sunuyor. Beklendiği gibi, Audi Q8 S sürümü biraz daha düşük menzile sahip. Audi Q8 S Sportback tek şarjla 513 km menzile sahip olacak.

Şarj süreleri de iyileştirildi. Audi Q8 50 e-tron’daki en küçük pil, bir DC şarj cihazında 150 kW hızla şarj olabilirken Audi Q8 55 ve Audi Q8 S 170 kW ile şarj oluyor.

İç iyileştirmeler arasında daha yüksek çözünürlüklü ekranlar, doğal ses kontrolü ve Audi sanal kokpit yer alıyor. Alman müşteriler, tüm donanımlarda MMI Plus navigasyona sahip olacak ve tüm modellerde Wi-Fi ile LTE bağlantısı mevcut. Yerleşik olarak Apple Music, Amazon Alexa ve Amazon Music bulunuyor. Audi Q8, otomobil hareketlerini özel bir gözlük aracılığıyla artırılmış gerçeklik sunan Holoride’ı tanıtan ilk seri üretim otomobildir.

Audi Q8 e-tron ilk kez net karbon nötr sertifikası aldı. Bu oldukça büyük bir haber, üretim sürecinin karbonsuz olduğu ve malzemelerin taşınması da dahil olmak üzere tüm üretim sürecinden kaynaklanan emisyonların karbon kredileriyle dengelendiği anlamına geliyor.

Audi E-tron çok popülerdi. Şimdi ise Audi Q8 e-tron daha da mantıklı. Araba, Almanya ve diğer Avrupa pazarlarında Şubat 2023 için planlanan teslimatlarla önümüzdeki hafta içinde siparişe hazır hale gelecek. Amerikalı müşteriler teslimatları Nisan ayının başında alacak. Audi Q8 50, Almanya’da 74.400 €’dan başlayacak. Audi’nin kısa süre içinde fiyatlandırmayı onaylaması bekleniyor.

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