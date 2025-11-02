Galaxy S26 serisi için geri sayım resmen başladı. Samsung, yapay zekâ odaklı yeni amiral gemisini tanıtacağı etkinliğin planlarını tamamlamış gibi görünüyor. Sızıntılara göre şirket, üç yıl aradan sonra yeniden San Francisco’da sahneye çıkacak. Peki Galaxy S26 çıkış tarihi ne zaman, hangi yenilikleri getirecek?

Galaxy S26 çıkış tarihi sızdı! 25 Şubat 2025’te San Francisco’da tanıtılabilir

Güvenilir kaynaklardan gelen son sızıntılara göre Samsung, yeni nesil amiral gemisi Galaxy S26 serisini 25 Şubat 2025 tarihinde ABD’nin San Francisco kentinde tanıtacak. Bu, Samsung’un üç yıl aradan sonra ilk kez San Francisco’da gerçekleştireceği lansman olacak — en son 2023’te Galaxy S23 serisi burada tanıtılmıştı.

Samsung’un etkinliği bu kez özel kılan detay ise “AI-Focused Galaxy Unpacked” konsepti. Yani marka, Galaxy S26 serisini yalnızca donanım değil, yapay zekâ (AI) teknolojileri üzerine inşa edecek. Şirketin yapay zekâ entegrasyonunu sistemin derinliklerine kadar taşıması ve S26’yı “AI dönemi akıllı telefonlarının öncüsü” olarak konumlandırması bekleniyor.

Etkinlik tarihinin genellikle Ocak sonu veya Şubat başında yapılmasına alışığız; ancak bu yıl takvim Şubat sonuna kaydırıldı. Endüstri kaynakları, bu değişikliğin ürün stratejisindeki revizyonlardan kaynaklandığını belirtiyor.

Galaxy S26 serisinde üç model stratejisi devam edecek

Samsung, ilk etapta yeni seride büyük bir revizyon planlamıştı. Sızan bilgilere göre şirket, temel modeli kaldırarak yerine bir “Pro” sürümü getirmeyi ve “Plus” yerine “Edge” adını yeniden kullanmayı değerlendirmişti. Ancak Galaxy S25 Edge modelinin düşük satış performansı sonrası bu plan rafa kalkmış gibi görünüyor.

Son bilgilere göre Galaxy S26 ailesi, yine üçlü yapıda tanıtılacak: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra. Yani kullanıcılar bu yıl da farklı ekran boyutu, pil kapasitesi ve kamera kombinasyonları arasında seçim yapabilecek.

Son sızıntılarda Galaxy S26’nın daha üst seviye özelliklere sahip bir versiyonu olan Galaxy S26 Pro modeli hakkında da bilgiler duymuştuk, ancak görünen o ki, Samsung klasik modellerinden vazgeçmeyecek. Bu modelin özellikle standart modeldeki kameraları beğenmeyen kullanıcılara hitap etmesi bekleniyordu.

Samsung’un bu seride de asıl farkı yazılım tarafında yaratması bekleniyor. Şirketin Galaxy AI sistemini cihazın çekirdek seviyesine entegre ederek; metin özetleme, görsel tanıma, çağrı çevirisi ve gelişmiş fotoğraf işleme gibi yapay zekâ destekli özellikleri daha geniş bir yelpazeye yayması bekleniyor.

Ayrıca bu yıl ilk defa Ultra model de dahil olmak üzere tüm cihazlarda Exynos 2600 işlemcisini göreceğiz gibi duruyor. Gelen son bilgilere göre, bu işlemci düşük güç tüketimine rağmen Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro ve Dimensity 9500 gibi işlemcilere kafa tutacak.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 Ultra S Pen ile özlenen özellik geri geliyor!

Peki sizce Galaxy S26 serisi, yapay zekâ odaklı akıllı telefon döneminde Apple ve Google’a üstünlük sağlayabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.