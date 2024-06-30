2020 yılından beri piyasada olan Audi A3’ün dördüncü nesli, beş kapılı Sportback ve dört kapılı Sedan gövde tipleriyle kapsamlı bir yenilenme geçirdi. Audi’nin popüler kompakt modeli, artık yeni tasarım ve aydınlatma özellikleriyle daha sportif bir görünüme kavuştu.

Yeni Audi A3 neler sunuyor?

150 beygir gücündeki 1.5 TFSI motorunu koruyan Audi A3 serisine, yenilikle birlikte bir üye daha katıldı; daha yüksek yerden yükseklik ve çarpıcı off-road görünümüyle SUV benzeri bir sürüş deneyimi sunan yeni crossover model Audi A3 allstreet karşınızda.

* Yeni Audi A3 Allstreet

Yenileme operasyonu kapsamında, standart özellikler daha da zenginleştirildi. Ön koltuk ısıtma, Audi Ses Sistemi, Şerit Değiştirme Asistanı, Leatherette kol dayama, Şeritten Ayrılma Uyarısı’na eklenen Acil Durum Asistanı ve iki bölgeden üç bölgeye çıkarılan otomatik klima gibi özellikler dikkat çekiyor.

S line donanım seviyesinde ise, 3 kollu, çok fonksiyonlu, tiptronic kumandalı deri direksiyon yerine alt tarafı düzleştirilmiş spor deri direksiyon, Ambiyans Aydınlatma Paketi Plus ve siyah kumaş tavan standart olarak sunuluyor.

Yeniden tasarlanan “Singleframe” ızgara gibi, far tasarımı da önemli ölçüde inceltilmiş. Bu sayede Audi A3 serisinin genişlik algısı daha da güçleniyor. LED ve Matrix LED farlardaki dijital gündüz farlarını oluşturan 24 pikselli hücreler, gövdenin üst kenarında üç sıra halinde düzenlenmiş durumda. MMI üzerinden dört farklı dijital gündüz sürüş farı imzası seçme ve aralarında geçiş yapma imkanı sunuluyor. Bu özellik, A3 serisinde ilk kez kullanılıyor ve Audi’nin üst segmentlerinde görmeye alışık olduğumuz donanımlar artık A3 modellerinde de mevcut.

A3 Sportback ve Sedan, güncellemeler sonrasında çok daha dinamik, ilerici ve sportif bir hale geldi. Izgara ön cepheyi tamamen kaplarken, yanlardaki geniş hava girişleri kompakt modellerin sportif karakterini daha da vurguluyor. Dikkat çekici ön spoiler bu iki unsuru birbirine bağlayarak Audi A3’ün daha alçak görünmesini sağlıyor. Arka tarafta ise, yeni tampon ve dikkat çekici difüzör ile her zamankinden daha sportif bir görünüm elde edilmiş.

RS modellerinden ilham alan çarpıcı tasarım öğeleri, özellikle S line paketine sahip dış tasarımda daha belirgin. Metalik Distrikt Yeşil, Metalik Ascari Mavi ve Metalik Progresif Kırmızı gibi etkileyici gövde renkleri, sportif görünümü daha da ileriye taşıyor.

Dış tasarımdaki etkileyici değişiklikleri tamamlamak için iç tasarımda da önemli yenilikler yapıldı. İç mekânda yapılan değişiklikler, Yeni A3’ü sınıfının üzerinde bir konuma taşıyor. Vites kolu tasarımı, havalandırma ızgaraları, dekoratif kumaş kaplamalar ve yeni ambiyans aydınlatma gibi detaylar büyük bir özenle ele alınmış ve aracın ilerici ve teknik görünümünü vurguluyor.

DAB+ dijital radyo, Full HD çözünürlüklü 12,3 inçlik genişletilmiş dijital gösterge paneline sahip Audi Sanal Kokpit Plus ve kablosuz akıllı telefon şarjı da standart olarak sunuluyor. Orta konsolda iki adet ön USB C girişi ve iki adet arka USB girişi de standart donanımlar arasında yer alıyor.

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Yenilenen A3, Türkiye’de 35 Turbo FSI 150 bg S tronic motor/şanzıman ve Advanced / S line donanım seçenekleriyle 2 milyon 52 bin 737 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Hafif hibrit desteği, 35 TFSI seçeneğinin ortalama yakıt tüketimini 0,4 l/100 km kadar azaltarak 5,8-5,2 l/100 km seviyesine indiriyor.