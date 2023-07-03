Apple, AirPods kulaklıkları için çeşitli geliştirmeler üzerinde çalışıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple’ın giyilebilir cihaz işini genişletmeye odaklanarak AirPods’a ek sağlık sensörleri eklemeyi hedeflediği bildiriliyor. Bu sensörler arasında kulak kanalından vücut ısısını ölçme yeteneği de yer alıyor.

Yeni AirPods Pro modeli, Lightning yerine kablosuz şarj kutusu için USB-C’ye sahip olacak. Ayrıca Apple, farklı tonlar ve sesler çalan ve işitme yeteneklerini değerlendiren bir işitme testi özelliği sunmayı planlıyor. Bu işitme testi, kullanıcılara olası işitme sorunlarını belirlemede yardımcı olacak şekilde tasarlanacak, benzer şekilde Apple Watch’taki EKG uygulaması kalp rahatsızlıklarını izleyecek.

Apple gelecekteki AirPods modellerine daha fazla sağlık sensörü eklemeyi düşünüyor ve potansiyel olarak kulak kanalından vücut ısısını ölçmelerine izin verebilir.

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Ayrıca, Apple AirPods’a önemli bir destek vermeye hazırlanıyor ve yeni işitme sağlığı ve vücut sıcaklığı özelliklerini entegre etmeye ek olarak daha uygun fiyatlı modeller ve USB-C şarj bağlantı noktaları getirmeyi planlıyor.

Yaklaşan AirPods modellerinin gelecek yıl piyasaya sürülecek olan Vision Pro kulaklığa bağlantıları olacak. Bu, kullanıcıların seslerinin keyfini çıkarırken başkalarını rahatsız etmeyecekleri durumlarda kullanışlı olacak.

Apple, iOS 17 ile birlikte piyasaya sürülecek yeni AirPods özelliklerinin bir önizlemesini WWDC 23 sırasında sundu. Bu özellikler arasında aramalar sırasında sessize alma, geliştirilmiş cihaz değiştirme ve gürültü engelleme ve şeffaflık modları arasında otomatik geçiş yapma gibi uzun zamandır beklenen işlevler yer alıyor.

Ayrıca, Apple’ın giriş seviyesi AirPods’un fiyatını düşürme olasılığını araştırabileceği belirtiliyor. Bu hareket, AirPod’ların pazardaki konumunu güçlendirme ve onları rekabetçi bir seçenek haline getirme potansiyeline sahiptir. Ayrıca, AirPods Pro 2’nin iPhone 15’in piyasaya sürülmesiyle aynı zamanda sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.