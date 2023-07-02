Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle bir işlem gününü kapatmak suretiyle tarihi bir başarıya imza attı ve halka açık şirketler arasında bu alanda bir ilke imza attı. Cuma günü hisse senetlerinde %2,31’lik bir artışla güçlenen teknoloji devi, 2023 yılında hisse senetlerinin %46 oranında yükselerek olağanüstü bir performans sergiledi.

Bu büyük başarının arkasında Apple’ın amiral gemisi ürünü olan iPhone’un büyük katkısı oldu. 2007 yılında Steve Jobs tarafından piyasaya sürülen iPhone, Apple’ın büyümesinde ve başarısında önemli bir rol oynadı. Bugüne kadar 2 milyardan fazla satışı gerçekleşen iPhone, şirketin yıllık gelirinin büyük bir bölümünü oluşturuyor.

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Apple, akıllı telefon pazarında ABD ve Çin’de hakimiyetini sürdürüyor. ABD’de en çok satan ilk beş akıllı telefonun tamamı, pazarın %50’sinden fazlasını yöneten iPhone’a ait. Benzer şekilde, Çin pazarında da iPhone önemli bir avantaja sahip ve ilk beş sıranın dördünüişgal ediyor.

Diğer teknoloji şirketlerinin yapay zeka odaklı yeniliklere yönelirken, Apple kendi yolunu izleyerek sınırlı bir vurgu yapıyor. Bu, Apple’ı rakipleri Microsoft, Google, Nvidia ve Meta gibi yapay zekaya daha fazla odaklanan şirketlerden ayırıyor. Ancak Apple, Apple Vision Pro adlı artırılmış gerçeklik (AR) kulaklık setini piyasaya sürme gibi yenilikçi adımlarla gelecekte de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Apple’ın güçlü mali performansı, yatırımcıların şirkete olan güvenini artırarak itibarını pekiştiriyor. Teknoloji endüstrisinin önde gelen şirketi olarak, Apple müşteri sadakati, çığır açan ürünler ve sürekli olarak pazardaki liderliğini korumak için yenilik yapma çabalarıyla dikkat çekiyor.

Gelecekte Apple’ın piyasada nasıl bir etki yaratacağını görmek heyecan verici olacak, zira şirket yenilikçi ürünleri ve güçlü performansıyla teknoloji dünyasının şekillenmesine devam ediyor.