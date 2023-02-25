Peugeot, yeni 2023 Peugeot 508 Sedan ve 508 SW‘yi tanıttı ve otomobiller bir dizi tasarım yükseltmesi ve çeşitli yeni özelliklere sahip oldu. Yeni 508 Sedan ve SW modelleri 180 beygir veya 225 beygir gücünde bir dizi hibrit motorla geliyor, ayrıca benzinli ve dizel versiyon seçenekleri de var.

Sedan, SW ve PEUGEOT SPORT ENGINEERED versiyonları bulunan yeni 508 ile PEUGEOT, üst sınıf siluetleri için yeni bir tasarım ortaya koyuyor. Ön kısım daha da fazla dinamizm ile yenilikçi ve markanın yeni amblemini kalbinde taşıyor. Yeni 508, ızgara motifini tampon hacmine tamamen entegre ederek modernlik getiriyor.

Bu modeller, ön tarafta üç pençeli yeni bir imza aydınlatma sistemine sahiptir. Bunlar, tüm versiyonlara takılan benzersiz tasarımlarıyla son derece ince Matrix LED farlara entegre edilmiştir.

Arka tarafa geçildiğinde, tam LED arka lambalar aynı üç pençe motifinin yeni bir yorumuna sahip. Müşteriler üç yeni renk (Okenite Beyaz, Titanyum Gri, Eclipse Mavi), üç donanım seviyesi (Allure, GT, Peugeot Sport Engineered) ve 17 ila 20 inç boyutlarında çeşitli alaşım jant tasarımları arasından seçim yapabilecekler.

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İçeriye adım attığınızda, 2023 508 Sedan ve SW, güncellenmiş 10 inçlik bir bilgi-eğlence sistemini ve ürün yelpazesinde standart olan sekiz vitesli otomatik şanzıman için yeniden tasarlanmış bir vites seçiciyi paylaşıyor. Motora bağlı olarak birkaç sürüş modu (Elektrikli, Eko, Hibrit, Normal, Spor, 4WD) ve süspansiyon ayarları (Normal, Spor, Konfor) vardır. Küçük direksiyon simidinin arkasında 12 inçlik tamamen dijital bir gösterge paneli yer alıyor.

PHEV modellerinin üçlüsü, standart 3.7-kW şarj cihazından veya amiral gemisi PSE’de standart olarak gelen isteğe bağlı 7.4-kW şarj cihazından şarj edebileceğiniz 12.4-kWh’lik bir pil paketi kullanıyor. Peugeot 508 makyajlı modelini bu yaz satışa sunacak.