Android 13 temelli MIUI 14 güncellemesi, Redmi ve Poco’nun yedi akıllı telefon modeline daha sunulmaya hazırlanıyor. Cihazlar giriş ve orta seviye segmentlerine ait olup, Çinli üreticinin en son arayüz iyileştirmelerinden faydalanacaklar.

MIUI Portal’a göre, Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini yedi yeni modele getirmeyi planlıyor. Bildiğiniz gibi, Android 14’ün 2023 yılının Ağustos veya Eylül aylarında kullanıma sunulması bekleniyor. MIUI 14, Aralık 2022’de piyasaya sürüldüğünden beri, Xiaomi’nin amiral gemisi akıllı telefonlarına zaten sunulmuş durumda. Son dönemde, Çinli şirket, yazılım güncellemesini Redmi ve Poco’nun giriş ve orta seviye cihazlarına getirmeye odaklanıyor.

İlginizi çekebilir: En Popüler Amiral Gemisi Telefonlar Belli Oldu



MIUI 14’ün yeni arayüzünden yararlanacak yedi yeni akıllı telefon:

Redmi Note 11 Pro 5G/Redmi Note 11E Pro

POCO M5s

Redmi Note 11

Redmi Note 11 NFC

Redmi Note 11 S 5G

Redmi Note 11 S

Redmi 10

Redmi Note 11 gibi uygun fiyatlı ve kapsamlı bir deneyim sunan cihazların, bu güncellemeyi ilk alanlar listesinde ise oldukça dikkat çekiyor.

Yedi modele daha MIUI 14 geliyor!

MIUI 14, başlangıçta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklenen yüksek performanslı cihazlar için optimize edilirken, Xiaomi şimdi giriş seviyesi Redmi ve Poco akıllı telefonlara yöneliyor. Xiaomi, bu cihazların, üçüncü taraf uygulamaların performansını yüzde 88 oranında artırdığı ve enerji tüketimini önemli ölçüde azalttığı iddia edilen Photon Engine’den yararlanacağını belirtiyor.

Kullanıcı arayüzü açısından, “Süper İkonlar” sayesinde, kullanıcılar farklı boyutlardaki simgeleri görüntüleyebilir ve düzenlerini daha özgürce değiştirebilirler.