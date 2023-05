Telefon endüstrisi, geçen yıla göre çift haneli bir düşüş yaşayarak şu anda toplam sevkiyatlar açısından gerileme göstermektedir. Bununla birlikte, üst düzey telefon segmenti (500 dolar veya daha yüksek fiyatlı telefonlar) trendi tersine çevirdi. Analiz şirketi olan Canalys, üst düzey segmentin geçen yıla göre yüzde 4,7 büyüdüğünü açıkladı. Ayrıca, perakendecilere göre satışlara dayalı olarak en popüler 15 üst düzey telefonun bir listesini yayınladı.

Apple’ın iPhone’ları, beklenildiği gibi, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 ve iPhone 13 modelleriyle birlikte ilk dört sırayı aldı. iPhone 14 Plus (altıncı sırada) ve iPhone 12 (sekizinci sırada) ise Apple’ın yüzünü güldürmeyi başardı.

Samsung da bu segmentte başarılı bir performans sergilemiş ve altı cihazla listeye girdi. En dikkat çekici girişlerden biri, iPhone 14 Plus’ı geride bırakarak beşinci sırada yer alan Galaxy S23 Ultra oldu. Bir diğer önemli telefon ise katlanabilir bir model olan Galaxy Z Flip 4 ise onuncu sırada yer alıyor. Galaxy S23 (yedinci), Galaxy S23 Plus (dokuzuncu), Galaxy S22 (on ikinci) ve Galaxy S21 FE (on beşinci) de ilk 15 içinde yer alıyor.

High-end($500 and above) smartphones bucked the global trend by growing 4.7% YoY, exceeding 1/3 of worldwide shipments in Q1 2023. pic.twitter.com/FfVA1sYgqk — Canalys (@Canalys) May 29, 2023

Son olarak, Xiaomi 13 (on üçüncü sırada) ve HUAWEI Mate 50 (ondördüncü sırada) listenin tek Apple veya Samsung dışındaki telefonlar oluyor. Her durumda, Samsung’un bir iPhone 14 modelini geride bırakması cesaretlendirici bir durum. Ancak, Koreli şirketin zorlu bir ikinci çeyreğe hazırlandığı ve daha erken bir Unpacked etkinliği düzenleyerek güçlü bir üçüncü çeyrek elde etmeyi hedeflediği düşünülüyor.