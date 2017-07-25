Norveç merkezli üretici Yara Birkeland, dünyanın tayfasız çalışacak olan ilk gemisini önümüzdeki yıl çıkaracak ve gemi 2020’de tamamen otomatik olacak.

Yarra Birkeland’ın gemisi 2018 yılında çıktığında GPS, radar, kameralar ve sensörler ile donatılmış olacak. Gemi rotasını kendi gidecek ve limana kendi yanaşacak. Geminin yaklaşık olarak maliyetinin 25 milyon dolar olması bekleniyor. Aynı boyda normal bir gemi ise bunun 3’te 1’i fiyatına. Ancak bu geminin yakıt gideri ya da çalışan gideri gibi giderleri olmayacak. Üretici firmanın yaptığı açıklamaya göre geminin işletme maliyeti diğer gemilere göre %90 daha ucuz olacak.

Gemi ilk olarak insanlı olarak çıkacak. 2019 yılında ise uzaktan kontrol edilecek. 2020 yılında ise geminin tamamen otonom olacağı açıklandı. 100 konteyner taşıyabilecek olan Birkeland, tarım firması Yara International ve teknoloji firması Kongsberg Gruppen tarafından geliştiriliyor. Denizlerin Tesla’sı olarak anılan gemi 2018 yılının sonunda üretim yerinen 60 kilometre uzaklıkta yer alan Larvik limanına gübre taşıyacak.