Son günlerde sosyal medyada dolaşan “yapay zeka bakanı rüşvet aldı, devre dışı bırakıldı” iddiaları, Türkiye’de de büyük bir merak uyandırdı. Peki gerçekten bir yapay zeka bakanı rüşvet alabilir mi? Kripto para üzerinden yürütülen bir operasyon, dijital devletleşmenin geleceği için ne anlama geliyor? Bu soruların cevabı, özellikle Türkiye’de dijital dönüşüm tartışmaları sürerken çok daha önem kazanıyor.

Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet sebebiyle devre dışı bırakıldı!

Yapay zeka bakanının yolsuzluk iddiası, ilk olarak Arnavutluk’ta ortaya çıkan ve kısa sürede uluslararası gündeme taşınan bir mizah içeriğinden doğdu. Hırvatistan merkezli hiciv platformu NewsBar, Balkanlar’daki yolsuzluk kültürünü tiye almak amacıyla hazırladığı parodi haberde, Diella adlı dijital bakanın rüşvet nedeniyle devre dışı bırakıldığını öne sürdü.

Ancak Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede bu içerik gerçek bir gelişme sanılarak paylaşılınca, yapay zeka bakanı kavramı üzerine geniş çaplı bir tartışma başladı. Parodi içerikte, Diella’nın 14 Bitcoin karşılığında otoyol ihalesi manipülasyonuna karıştığı, hatta gizli klasörler üzerinden yasadışı yazılımlar satın aldığı gibi detaylar yer alıyordu.

Diella nedir?

Gerçekte ise Diella, Arnavutluk devletinin e-Albania portalında hizmet veren bir dijital asistan. Yapay zekâ tabanlı bu sistem, kamu işlemlerinde yüzde 95’e varan yönlendirme başarısıyla, kullanıcıların resmi süreçlerde kaybolmasını engelliyor.

Buna rağmen parodi haber, “yapay zeka bakanı rüşveti protokol sandı” benzeri ifadelerle gerçeklik sınırlarını zorlayarak viral hâle geldi. Arnavutluk’un yolsuzlukla mücadele iddiası, bu sahte haberle birlikte daha da tartışmalı bir hâle gelirken, Türkiye’de de dijital kamu yönetiminin geleceği yeniden gündeme oturdu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın daha önce yaptığı açıklamalarda, dijitalleşmenin ülkedeki kamu harcamalarını tamamen şeffaflaştıracağı ifade edilmişti. Diella’nın görev alanı genişledikçe, kamu ihalelerinde insan etkisini minimize ederek yolsuzluğu ortadan kaldırmak hedefleniyordu. Bu nedenle mizah sitesinin parodi haberi hem dikkat çekti hem tartışma yarattı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka bakanı teknolojisinin geleceği sizce nasıl şekillenecek? Böyle bir sistem Türkiye'de hayata geçirilirse güvenilir olur mu?