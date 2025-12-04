Türkiye’de kablosuz kulaklık rekabeti hız kesmeden sürerken Samsung Galaxy Buds 4 cephesinde ortaya çıkan yeni bilgiler kafaları biraz karıştırmış durumda. Peki yeni kulaklık gerçekten daha uzun kullanım süresi mi sunacak, yoksa pil kapasitesindeki değişiklik kullanıcıları memnun etmeyecek mi?

Samsung Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro pil kapasitesi sızdı!

Samsung Galaxy Buds 4 için gelen son teknik sızıntılar, pil tarafında hem iyi hem de tartışmalı bir tabloya işaret ediyor. Özellikle temel modelin kapasitesinde düşüş olduğu iddiası dikkat çekerken, yardımcı model Buds 4 Pro tarafında ise tam tersi bir artış görülmesi kullanıcıların kafasını karıştırmış durumda. Samsung’un önceki serilerde uyguladığı pil politikası düşünüldüğünde bu değişimin ardındaki neden daha da merak uyandırıyor.

Samsung Galaxy Buds 4 için sızdırılan rakamlara göre temel modelde 42 mAh’lik bir kapasite yer alacakken, Buds 4 Pro modelinde bu değer 57 mAh seviyesine çıkıyor. Önceki nesil Buds 3 modellerinde yaşanan düşüşle karşılaştırıldığında bu yeni dalgalanma, Samsung’un farklı kullanım senaryolarına göre bir optimizasyon yaptığı izlenimini veriyor.

Tabii Samsung Galaxy Buds 4 için tek merak edilen kısım kulaklıkların kendi bataryası değil. Şarj kutusunun kapasitesi hakkında çıkan bilgiler, Samsung’un kutu tarafında yalnızca yüzde 3’lük küçük bir iyileştirme yapacağı yönünde. Bu durum özellikle Buds 4 Pro kullanıcıları için daha dengeli bir deneyim sunabilir, ancak temel modelde kapasite düşüşü yaşayanlar için soru işaretleri artabilir.

Yine de, mevcut nesilde pil ömrü testlerinde performansın neredeyse aynı kaldığı hatırlandığında, Samsung Galaxy Buds 4 serisinin günlük kullanım açısından büyük bir kayıp yaşatması beklenmiyor. Enerji verimliliğinin artması, yazılım optimizasyonları ve daha akıllı güç yönetimi sayesinde kullanıcıların gerçek kullanım deneyimi çok daha stabil olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Buds 4 pil kapasitesindeki bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?