Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenen Çevre Konferansı sonrası her yıl 5 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Çevre Günü, gezegenimizi koruma bilincinin oluşmasında önemli bir işleve sahip. Bu yıl “Doğayla Uyum İçinde Yaşamak” teması ile kutlanan Dünya Çevre Günü, dünyaya karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırlamak ve çevre bilinci duyarlılığını pekiştirmek konusunda fırsatlar sunuyor.

Atmosferdeki sera gazlarının artması gezegenimizin ısınmasına yol açarak ani iklim değişiklikleri gibi çeşitli çevresel etkilere neden oluyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak karşımıza çıkan en büyük etkiler ise, doğal afetlerin sıkça yaşanması ile biyolojik çeşitliliğin azalması olarak göze çarpıyor. Yanmar ise kendisi, paydaşları, müşteri ve tedarikçileri adına sera gazı salınımını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dizel motorda daha az sera gazı salınımı

1933 yılında ilk kompakt dizel motoru üreten Japon devi Yanmar, çevreyi ve doğayı korumayı her şeyin önünde gören bir prensiple çalışmalarını sürdürüyor. Yanmar, araçlara yüksek güç sağlarken, daha az sera gazı salınımı oluşturan Stage V motorlarını dünyanın kullanımına sunarak endüstriyel makinelerin kullanımında çevreye önemli bir katkıda bulunuyor.

Global üretimde doğaya saygı

Aynı zamanda Yanmar, 2050 yılına gelindiğinde sıfır atık, sıfır sera gazı salınımı gerçekleştirmeyi planladığı ‘’Yanmar Green Challenge’’ hedefi doğrultusunda hem Japonya hem de dünya geneline yayılan onlarca fabrika, üretim tesisi ve yönetim merkezlerinde taviz verilmeyen bir disiplinle karbon nötr olma hedefi için somut adımlar atmaya davam ediyor.

Ofiste sıfır CO2 emisyonu hedefi

Yanmar’ın Osaka’da bulunan, FLYING-Y adını alan merkez ofisi, dünyadaki en son çevre teknolojilerini bir araya getiren ve binaların geleceğine işaret eden kavramsal bir model oluşturuyor. Güneş termal kolektörleri, güneş fotovoltaik enerji üretimi, gaz ısı pompası iklimlendirme ve gaz kojenerasyon sistemleri gibi çeşitli CO2 azaltma teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. CO2’nin aktif kullanımı yoluyla, sıfır CO2 emisyonlu bir bina (ZEB) gerçekleştirmek adına tasarlanan bu bina, 100 yıllık bir geçmişe ve gelecek 100 yıla yönelik bir vizyona sahip ve Yanmar’ın refah içinde bir toplum oluşturmaya katkı sağlama misyonunun uygulamasını ifade ediyor.

Yanmar Turkey, İzmir’de yeşil sertifikalı binaya taşındı

Yanmar Turkey, benimsediği ‘’ Sürdürülebilir Bir Gelecek’’ misyonu ve çevreci hedefleri doğrultusunda birçok yeşil enerji sertifikasına sahip yeni binasına taşınarak, kendi adına düşen görevi layığıyla yerine getirmek için sürdürülebilir ofis kapsamını genişletiyor. İzmir’deki yönetim merkezi elektriğini yenilenebilir kaynaklardan karşılayan yeşil enerji tarifesine sahip -REC sertifikalı, aynı zamanda ısı geri kazanımlı havalandırmaya ve karbon emisyonunu azaltan LEED Gold Sertifikasına sahip çevre dostu ofis binasında, kullanılmayan ışıkları kısan ya da kapatan ayarlanabilir aydınlatmalar ve musluklardaki havalandırma ile su tüketimini yüzde 60’a kadar azaltan tasarruf sistemi kullanılıyor.

Hem şirket hem de müşteriler için dönüşüm

Yanmar, Green Challenge 2050 vizyonu kapsamında ekolojik ayak izi bırakmayan, sera gazı içermeyen bir şirket olma yolunda ilerliyor. Sürdürülebilir Bir Gelecek için faaliyetlerini devam ettiren Yanmar, kurumsal yapısında sıfır sera gazı emisyonu gerçekleştirmek için çalışıyor. Bu amaçla, tedarik zincirinden başlayarak müşterilerine sunduğu ürünlerin kullanımı sırasında kaynaklanan sera gazını sıfıra indirmek için uğraşıyor. Aynı zamanda yine bu doğrultuda Japonya Okayama’da temiz enerji sitesi kurarak, enerji sistemlerinin dayanıklılığının yanında sera gazı salınımı testlerini de gerçekleştiriyor. Tüm bu aktiviteler ile, müşterilerinin de sera gazı salınımını en aza indirmelerine katkıda bulunuyor.