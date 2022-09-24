En çok beklenen spor karşılaşmalarından biri olan Yankees-Red Sox maçı televizyonda yayınlanmayacak. Apple’ın yayın hizmeti, Yankees ve Red Sox’ın özel haklarına sahip.

Oyun, Yankees’in rövanş maçı olduğu ve en büyük rakibiyle oynadığı için dikkat çekti. Aynı zamanda yıldız vurucu Aaron Judge’ın Amerikan Ligi üstün başarı rekorunu neredeyse kırmasından sonra rekoru bu maçta kırabileceği için ilgi çekti.

Bu, Apple’ın canlı sporlar için bir hizmet olma tutkusu ve yüksek profilli oyunların Apple’ın abone sayısını artırıp artırmayacağını veya Apple ürünlerini mevcut kullanıcılar için daha değerli hale getirmek gibi diğer ticari amaçlara hizmet edip edemeyeceğini gösteren önemli bir test.

Apple’ın beyzbol yayınları tek bir takımı içermiyor. Örneğin her Cuma gecesi bir veya iki seçim çerçevesi eşleşmesini içeriyor. Ancak bu yıl yüksek profilli maçlara ve büyük yıldızlara sahip olsa da, bu Cuma, beyzbolun en değerli takımının en büyük yıldızının onlarca yıllık rekoru kovaladığını görecek.

Spor yayınları, kullanıcıları yeni hizmetlere çekmek için güçlü bir araç olabilir. Örneğin, Amazon Prime geçen hafta Perşembe Gecesi Futbolu yayınladığında şirket tarihindeki üç saatlik bir süre içinde en fazla yeni Prime kayıtlarını çekti. Bu kayıtlar, Kara Cuma gibi büyük alışveriş günlerini geride bıraktı.

Bununla birlikte, profesyonel futbol ABD’de hala beyzboldan çok daha büyük bir çekişme. (Nielsen, geçen hafta Amazon’un NFL yayınını 13 milyon kişinin izlediğini söylüyor. New York Daily News’e göre 400.000 izleyici YES ağı için iyi bir istatistik. Amazon, YES’in yarı sahibidir.)

Apple bu yılın başlarında MLB’yi yayınlamaya başladığında, oyunların “sınırlı bir süre için” ücretsiz olduğunu söyledi. Ancak henüz beyzbol oyunlarına erişim için ücret almaya başlamadığını söyledi. Şu anda, kullanıcıların yalnızca bir Apple kimliğine – bir hesaba – ihtiyaçları var. Ancak Apple TV+ için ayda 5 dolar ödemeleri gerekmiyor. Ancak bazı kullanıcılar oyunların normal yayıncılarıyla normal kanallarında olmamasından duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler.

New York Post, “Maç için beklenti çok yüksekti. Yankees’in ana kanalı YES, yayını Apple’dan geri almaya çalıştı. Ancak başarısız oldu.” dedi.

Apple, Apple TV+’taki hiçbir programı veya yayını için abone numaralarını veya izleyicilerini hiçbir zaman açıklamadı. Nicelikten çok kalite yaklaşımını benimsedi. Ek olarak, senaryolu şovlarının başarısını değerlendirmek için kilit bir ölçüt olarak ödüllere odaklandı.

Geçmişteki tercihlerine bir ara vererek, Roku, Fire TV, Google TV ve oyun konsolları dahil olmak üzere Apple dışı birçok platform için Apple TV+ uygulamaları yaparak yayınlarının daha geniş bir pazara ulaşmasını sağladı.

Beyzbolun yanı sıra, Apple’ın maçlarını yayınlamak için Major League Soccer ile de bir anlaşması var. Ancak NFL en büyük spor yayını ödülü olmaya devam ediyor.