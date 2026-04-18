2021 yılından bu yana 3 farklı evde Yale Linus Akıllı Kilit sistemini kullanan biri olarak akıllı kilit ve güvenlik sistemlerindeki en önemli markalardan Yale’in son ürünü Yale Linus L2 Lite modelini inceleme fırsatı yakaladım. Böylece hem ilk nesil ile yeni nesil “Lite” modelinin farkını, kolaylıklarını ve gözüme çarpan farklılıklarını bu yazıda görebilirsiniz.

Nedir Bu Linus?

Yale markasının akıllı kilit sistemine verdiği isim olan Linus, üç farklı model ile karşımıza çıkıyor. İlki Linus Akıllı Kilit olarak bilinen ilk nesli iken, güncelde L2 ve L2 Lite modeli var. Bu incelememizde hem daha kompakt hem de daha kolay kurulum vadeden L2 Lite modeline değineceğiz.

Tasarım ve Fiziksel Yapı

Yale Linus L2 Lite, ilk iki modele göre çok daha kompakt olarak tasarlanmış. Türü fark etmeksizin kapı üzerinde kaba durmayan, bence oldukça zarif bir tasarıma sunuyor.

Boyutsal olarak 61 mm genişlik ve 72 mm yükseklik ölçüleriyle piyasadaki en küçük akıllı kilitlerden biri formunda. ve piller hariç yalnızca 260 gram ağırlığında olan cihaz, kapınıza ekstra bir yük bindirerek eğilme ya da düşme riski de barındırmıyor.

Hatta ilk bakışta aklınıza günümüz birçok evde kullanılan topuz benzeri bir yapıda olması da kullanımının ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. Bir de bu yapısı şimdiye kadar hiçbir misafirimiz tarafından ilk iki nesildeki gibi “Ben akıllı kilit sistemiyim” gibi bir görünüm de sunmuyor.

Yale Linus L2 Lite modelinin genel geçer şekilde kapı renklerine uyum sağlayabilmesi adına mat siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunulmuş. Ben siyah tercih ettim ancak birçok evde gümüş rengi daha bir uyum sağlayacağını düşünüyorum.

Ama ilk nesilden L2 Lite’a geçen biri olarak tasarım açısından da farklılıklarına ayrıca değinmek gerektiğini düşünüyorum.

Boyut ve Ağırlık: Yale Linus L2 Lite modeli, hem L1 hem de L2'yi düşündüğümüzde bu iki ana modele kıyasla gözle görülür şekilde daha küçük, daha hafif ve daha sade bir formda. Yani adı gibi "Lite".

Pil ve Batarya: L2 Lite'ın ilk iki nesle göre en büyük farklardan biri de pil sistemi. İlk nesilde 4 adet AA pil ile kullanım sunuluyordu. L2'de bu durum dahili bataryayı şarj edilebilir hale getirirken L2 Lite'a geldiğimizde ise 3 adet CR123A (ilk defa duydum) pil ile çalışıyor. Bunun artı-eksi kısmına da birazdan değineceğiz.

Basitlik: Aslına bakarsanız L2 Lite modeli bir akıllı kilitten isteyeceğiniz temel işlev için üretilmiş. L2 ve L1'e göre bazı işlevleri olmasa da amaç otomatik ya da uzaktan kapı açmak ise ilk iki nesle göre oldukça basit ve kullanışlı diyebiliriz.

Kurulum ve Bağlantı

Biraz önce Yale Linus L2 Lite için bahsettiğim basitlik, tam da burada da kendini gösteriyor. İlk nesli kurmaya çalışırken biraz kafam karışmış ve kavradıktan sonra oldukça basit olsa da biraz vaktimi almıştı.

Tabii bunda ilk nesilden tecrübeli olmanın artısı var mı bilemiyorum ama L2 Lite, günümüz cihazlarındaki gibi “Tak çalıştır” mantığı gibi gerçekten basitleştirilmiş. Bunun için de tek şart var: Euro tipi silindir. Bu da günümüzde birçok evdeki kapılarda olduğunu belirtelim. Bir de en az 3 mm çıkıntı yapıyorsa kuruluma geçebiliriz.

Hatta bunun için bir delme, kiracı iseniz ev sahibinden izin alma gibi bir işleme de hiç gerek yok. Sadece 1 adet anahtarınız sistemin içinde kalacak o kadar.

Adım 1: Yapmanız gereken kutu içeriğinden çıkan montaj plakasını kapı silindirinin çıkıntı tarafına yerleştirmek. Hatta daha sağlam tutması için çıkan çift taraflı bant sistemini de araya yerleştirebilirsiniz. Kutu içeriğindeki alyan ile sıkarak silindire tam oturmasını sağlayabilirsiniz.

Adım 2: Ardından kilidinizin üzerine bir adet yedek anahtar takarak Yale Linus L2 Lite sistemini bu plakanın üzerine oturtup yine sağdaki vidayı alyan ile sıkmanızın ardından montaj teknik olarak tamamlanıyor.

Adım 3: Burada ise pilleri yerleştirmek ve Yale uygulaması üzerinden ürünün üzerindeki QR kodu okutarak kurulumu tamamlamak kalıyor.

Ne bir tornavida ne de başka bir gereksinim olmadan kurulumu bu kadar basit tamamlamak mümkün.

Ama diyelim ki sizin evdeki kapı ya da silindir dediğimiz iç kilit sistemi uyum sağlamadı. O zaman ne olacak? Kapınızı ya da yeni aldığınız bu kilidi hiç değiştirmeye gerek kalmadan Yale Linus Ayarlanabilir Silindir kullanarak sorunu çözebilmemiz de mümkün. Bu bende ilk nesil döneminde olan silindirin en büyük avantajı hem Linus Akıllı Kilit ile %100 uyumlu hem de neredeyse her kapıya göre uzunluğu ayarlanabilir olduğu için taşınma sırasında da size özel bir kilit olarak kullanılmaya devam edebiliyorsunuz.

Peki, kurulum tamam. Şimdi ne olacak? Hayatınızda neler değişecek? Gelin bunlara da değinelim.

Yale Home Uygulaması ve Gelişmiş Özellikler

Bir akıllı kilit sistemine “akıllı” diyebilmek için otomatik olarak açılıp-kapanma sistemine ek olarak uzaktan erişim ve anahtarsız giriş gibi avantajları olmalı. İşte bu noktada ise Yale Home uygulaması devreye giriyor.

Sistemin kalbi diyebileceğimiz Yale Home uygulaması, tüm akıllı özellikleri ve kontrolü sağlamanızı sağlayan ana uygulama formunda.

Peki uygulama ile neler yapılabilir?

Uygulama Üzerinden Kilit Açma-Kapama: Yale Home uygulamasına sahip olan ve erişim izni olan kişi, anahtar gerekmeksizin uygulama ile kapıyı açma-kapama yetkisine sahip olabilir.

Aktivite: Yale Home uygulaması Yale Linus L2 Lite akıllı kilidinin hangi saatte ve kimin tarafından kullanıldığını gösterir. Böylece eve giriş çıkış durumları da kontrol altında olur.

Misafir Erişimi: Yale hesabı açan misafirinize erişim yetkisi vererek anahtarsız kişilerin de sizin izniniz dahilinde eve erişim desteği sunabilirsiniz.

Bunu kendi yaşadığımız bir örnekle anlatayım. Elbette Yale Home üzerinde eşim ve benim yetkimiz mevcut. Kısa bir tatile çıktığımız dönemde evdeki Adolf Bey’e (smokin kedimiz) göz kulak olması açısından bir arkadaşımıza anahtar bırakmıştık. Fakat arkadaşımız bir gün dalgınlıkla anahtarı evimizde bırakıp çıkmış.

Normalde böyle bir durum yaşadığımızda Yale Linus L2 Lite kilit sistemine sahip olmasaydık iki ihtimal kalıyordu. Ya tatili bölüp eve dönmek, ya da anahtarcı ile eve giriş sağlamak için uğraşmak. Fakat Linus L2 Lite olduğu için Yale Home uygulaması üzerinden arkadaşımıza yetki vererek iOS, Android fark etmeksizin telefonu ile giriş yapabilmesini sağladık.

Eğer bir de bizim gibi ConnectX Wi-Fi Bağlantı Köprüsü’ne sahip iseniz işler daha kolay hale geliyor.

Çünkü bu Wi-Fi bağlantı köprüsü, adından da anlaşılabileceği gibi Yale Linus L2 Lite modelini internete bağlanmasını sağlayarak uzaktan kontrol yetkisi de veriyor. Yani, siz dünyanın öbür ucunda olsanız dahi, gerekli durumlarda telefonunuz üzerinden ev kilidinizi kapatıp açma yetkisine sahip olabilirsiniz. Çünkü köprü sahibi değilseniz Yale Linus L2 Lite’ı uzaktan kontrol etme yetkiniz maalesef olmuyor. Telefonunuz ile kilidin bluetooth bağlantı mesafesinde olması gerekli hale geliyor.

Kilidin Diğer Özellikleri

Yale Linus L2 Lite’ın diğer modellerden farklı olarak KeySense Düğmesi işlevi bulunuyor. Bu düğme kapı içinden ile tek tuşla kilitleme ve kilidi açma işlevlerini yerine getirebilirsiniz.

Tek basım ve uzun basım işlevi bulunan kilitte, tek basma ile anında kilitleme ve kilit açma, uzun basımda ise gecikmeli kilitleme işlevi yapabilirsiniz. Yani tam evden çıkarken uzun basarak kilidin arkanızdan sizin belirlediğiniz bir süre sonra kilitlenmesini sağlamanız mümkün.

Bunu otomatik kilit açma ve kilitleme ile de yapabiliyorsunuz. Yani telefonunuz ev Wi-Fi ve kilidin bluetooth menziline girdikten sonra otomatik olarak açılması, sizin kapıyı kapatmanızın ardından belli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesini de Yale Home üzerinden ayarlayabilirsiniz.

Çocuğunuza, evinize gelen temizlik görevlisi vb. üçüncü kişilere de kısıtlı yetki vererek sadece kapı açma ve kapama işlevi sunabilir, bunu da daha önce bahsettiğim gibi uygulama üzerinden hangi saatlerde giriş çıkış yaptığını gözlemleyebilirsiniz.

Matter desteği ile Akıllı Ev sistemi

Özellikle evinizi daha akıllı ve uzaktan erişilebilir hale getirmek isteyenler Matter sisteminin önemini biliyor olmalılar. Yale Linus L2 ve Yale Linus L2 Lite ise Matter desteği ile Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings veya Alexa ile de uyumlu hale geliyor.

Yani Google Home veya Apple Home üzerinden de kilidi kontrol edebilir, Matter destekli sistemler ile birlikte çalışmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, evden çıktığınızda açık bir ışık varsa kapatılmasını sağlamak mümkün.

Eğer Matter destekli bir köprü varsa L2 Lite’ı da direkt olarak uzaktan erişilebilir bir forma da çevirebilirsiniz. Özellikle Apple TV, Homepod gibi bir ürüne sahipseniz bu ürünler köprü görevi görebiliyor.

Peki Güvenli Mi?

Tamamen dijital olan bu sistemlerde en başta korkulan şeylerden biri güvenlik. İzinsiz erişim ile dijital bir hırsızlık durumu yaşanabilir mi?

Bu noktada Yale Home uygulaması 128-bit AES şifreleme ve iki aşamalı kimlik doğrulama desteği ile geliyor. Yani uygulamaya erişimi biyometrik aşama ile güvenliği arttırmanız mümkün.

Güç Tüketimi ve Batarya Ömrü

Yale Linus L2 Lite, küçük ve kompakt olmanın avantajı ile 3 adet CR123A adındaki farklı bir pil ile çalışıyor. Şahsen ilk defa denk geldiğim bu pili bulması ise neyse ki zor değil. Ama klasik olarak AA veya AAA gibi her yerde bulabileceğiniz ya da şarj edilebilir şekilde bulabileceğiniz bir pil değil maalesef.

Hali hazırda kutu içeriğinden 3 pil çıkıyor. Tahmini ise 6 aya kadar bir ömür biçilmiş. Fakat kutu içeriğinden çıkanlar adına bizim günlük kullanımda (günde en az 8-10 kez kapı açma kapama) bu kadar dayanmadığını söylemem gerek. Bu yazıyı da kutu içeriğinden çıkan pillerin bittiği gün yazıyorum.

18 Ocak 2026 tarihinde kurulumunu yaptığım Yale Linus L2 Lite modeli 18 Nisan 2026 itibarıyla pil değişimi yaptım. yani 6 ay yerine 3 ay içerisinde pilleri bitti. Fakat bunu bu cihazın 6 ay değil 3 ay dayandığı anlamına geldiğini söylemesi zor. Çünkü kutu içeriğinden çıkan pillerin kondisyonunu bilmiyoruz. Huiderui diye bir markanın pili olduğu için performansını da bilemiyorum.

Yaptığım değişim ile Duracell’in pillerinden aldım ve 2 adedi 360 TL’ye denk geldi. Buradan hareketle bizim kullanımımıza göre enflasyonu devre dışı bırakırsak yıllık maliyeti 2.200 TL gibi bir hesaba denk geliyor.

Ama bu noktada Linus L2 Lite’ın güzel bir özelliğini de belirtmem gerekli. “Piller biterse kapıda mı kalacağız?” düşüncesinin önüne geçmek için pillerin azaldığını kendi kendine fark eden L2 Lite, hem uygulamadan hem de mail ile pillerin azaldığını en az 2 hafta önceden uyarmaya başlıyor. Böylece sizin yeni pil sipariş edip değiştirebilecek vaktiniz de kalıyor.

Yale Linus L1 vs. L2 Lite

Bir de incelememizi noktalamadan L1 ile L2 Lite’ın kendi deneyimimin ışığında farklarından da bahsedeyim.

L1, yani orijinal model daha büyük ve hantal iken L2 Lite bu noktada hem kurulumu basit hem de kompakt bir model olarak dikkat çekiyor.

L1’de 4 adet AA pil ile kullanım kolaylığı sunuyor, L2 Lite’ın CR123A pilleri daha masraflı ve bulması zor.

L1’de DoorSense özelliği var. Bu da kapının açık kaldığı anlarda sizi uyarabiliyor. L2 Lite’da bu özellik yok.

L2 Lite’ın tek tuşla kilitleme işlevi L1’in çevirme sistemine göre çok daha pratik.

L1’in uzaktan erişimi için Wi-Fi köprü şart iken, L2 Lite’da bunun yerine Matter desteği ile akıllı ev sistemine direkt olarak entegre edebilir, Apple Home üzerinden de kullanabilirsiniz.

Sonuç ve Değerlendirme

Sonuç olarak orijinal modelinden Yale Linus L2 Lite’a geçtiğimde DoorSense özelliği dışında çok daha pratik ve kompakt bir modele geçmek benim kullanımımda önemli bir artı sağladı

Bir kedi ve bir köpek sahibi olarak gerektiği anlarda uzaktan erişim sağlayabilmek, genellikle ev anahtarını yanıma almama bile gerek kalmaması gibi avantajlara sahip olan Yale Linus L2 Lite, özellikle Airbnb vb. sistemler için de oldukça uygun.

Anahtar teslim etmek ve güvenlik için ara ara değiştirmek yerine uygulamadan yetki vermek, Yale Dot, Akıllı Tuş Takımı gibi sistemler ile eşleyerek oldukça basit bir hale getirmeniz mümkün.