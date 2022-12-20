Dünyaca ünlü teknoloji devi Lenovo akıllı telefon piyasasında daha çok ciddileşmek istiyor. Şirket, ThinkPad markasını Lenovo ThinkPhone cihazının tanıtımıyla akıllı telefonlara genişletmeyi düşünüyor. Popüler yazar Evan Blass’tan sızan bilgiler, ThinkPhone’un üst düzey bir donanım içereceği ve Motorola Edge 40 serisine benzer olacağını işaret ediyor. Yakın tarihte gündeme bomba gibi düşen render görüntüleri de Blass’ın bilgilerini kanıtlar nitelikte. Gelin hep beraber ayrıntılara inelim.

İçindekiler Lenovo ThinkPhone Cihazının Muhtemel Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Lenovo ThinkPhone Cihazının Muhtemel Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Sızdırılan görüntülere göre ThinkPhone, kavisli bir arka panel içinde üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise cihaz ortalanmış gömülü bir ön kamera ve ekran içi parmak izi tarayıcısı ile beraber gelecek. Görüntüler ayrıca, ThinkPhone’na IPS yerine AMOLED veya OLED bir panelin eşlik edeceğini ortaya koyuyor. Ekranın 1080p çözünürlüğe sahip olacağı, cihazın 12 GB’a kadar RAM’in yanı sıra 50 MP birincil, 13 MP ultra geniş açılı, 2 MP derinlik ve 16 MP ön kamera kurulumu ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı gelen diğer bilgiler arasında.

Cihazın tasarım ve donanım özellikleri dışında Evan Blass, ThinkPhone’un “neredeyse kesinlikle” Edge serisinin bir üyesi olduğunu iddia ediyor. Yazarın iddiaları doğruysa ThinkPhone’un ve Motorola eşdeğerininde, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile gelme ihtimali olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak hem yazarın iddialarını hem de ön görülen işlemciyi kanıtlayacak bir belge henüz yok. Teknoloji devinin ThinkPhone’u 2023 yılında tanıtması bekleniyor. Cihazın hangi pazarlarda satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor, ancak Lenovo’nun küresel varlığı göz önüne alındığında telefonun en azından bir dizi ülkede sunulması muhtemel gözüküyor.

Genel olarak Lenovo ThinkPhone, üst düzey donanıma ve bir dizi etkileyici kamera ve ekran özelliğine sahip, dişli bir akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Gerçekten de ThinkPad markası altında piyasaya sürülürse, cihazın tüketiciler tarafından nasıl karşılandığını ve pazardaki diğer akıllı telefonlarla rekabet edip edemeyeceğini görmek ilginç olacak. ThinkPhone ve kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2023 yılına kadar beklememiz gerekecek. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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