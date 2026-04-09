Samsung’un henüz geliştirme aşamasında olan ve gelecekteki amiral gemisi modellerine güç vermesi beklenen yeni yonga seti Exynos 2700, popüler performans testi platformu Geekbench’te boy gösterdi. Teknoloji dünyasında heyecan yaratan bu sızıntı, Güney Koreli devin yeni nesil işlemci mimarisi üzerinde nasıl bir strateji izlediğine dair ilk somut verileri bizlere sunuyor. Peki, Galaxy S27 serisinin kalbinde yer alacak olan bu işlemci kullanıcıya neler vadediyor?

Samsung Exynos 2700 performans verileri neler söylüyor?

Geekbench listelerinde S5E9975 model numarasıyla karşımıza çıkan Exynos 2700, testlerde bir mühendislik kartı üzerinde denendiğini gösteren ERD tanımlayıcısıyla yer alıyor. İlk test sonuçlarına göre işlemci, tek çekirdek performansında 2.603 puan alırken, çoklu çekirdek testlerinde 10.350 puan elde etmeyi başarıyor. Bu rakamlar kağıt üzerinde çok çarpıcı görünmese de test edilen donanımın nihai sürüm olmadığını ve hız sınırlandırmalarına sahip olabileceğini söyleyelim.

İşlemcinin mimari yapısına baktığımızda 10 çekirdekli bir CPU dizilimi bizleri karşılıyor. ARMv8 mimarisini temel alan bu çekirdeklerden en güçlü olanı 2.88 GHz hızında çalışırken, enerji verimliliği odaklı çekirdekler ise 2.3 GHz ile 2.4 GHz arasındaki frekanslarda görev yapıyor. Samsung, bu yeni nesil işlemcisiyle sadece ham güç sunmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji verimliliği tarafında da önemli iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.

Xclipse 970 GPU ile grafik performansında yeni dönem

Yonga setinin grafik tarafında ise Xclipse 970 birimi yer alıyor. OpenCL testlerinde 15.618 puan alan bu grafik birimi hakkında en dikkat çekici iddia, tasarımın tamamen Samsung Exynos 2700 ekibi tarafından, AMD yardımı alınmadan şirket içinde geliştirilmiş olması. Eğer bu iddialar doğruysa, Samsung’un grafik tarafında dışa bağımlılığını azaltarak kendi özel çözümlerini optimize etme yolunda dev bir adım attığını söyleyebiliriz.

Üretim teknolojisi tarafında ise Samsung vites yükseltmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre bu yeni yonga seti, şirketin rafine edilmiş 2nm (SF2P) üretim sürecinden geçecek. Bu teknolojik sıçrama, transistörlerin çok daha yakın yerleştirilmesine ve böylece bir önceki nesle göre yaklaşık yüzde 12 performans artışı ile yüzde 25 oranında bir güç tasarrufu elde edilmesine olanak sağlıyor. Bu durum, özellikle oyun oynayan ve yoğun iş yükü altında telefon kullananlar için daha az ısınan bir cihaz anlamına geliyor.

Gelecek yılın sonlarında tanıtılması beklenen Galaxy S27 ve S27 Plus modellerinde yer bulacak olan bu işlemci, mühendislik aşamasından seri üretim aşamasına geçene kadar çok daha yüksek performans değerlerine ulaşabilir. Şirketin kendi grafik birimine odaklanması ve 2nm sürecine geçiş yapması, mobil dünyadaki rekabeti kızıştıracak gibi duruyor. Görünüşe göre Samsung, kendi yonga setleriyle Qualcomm ve Apple arasındaki farkı kapatmak için tüm kozlarını oynuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung'un kendi geliştirdiği GPU ve 2nm süreciyle Exynos serisi beklenen başarıyı yakalayabilir mi?