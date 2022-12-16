Ülkemizde laptoplarıyla yakından tanıdığımız Lenovo, Lenovo Thinkcentre M60q Chromebox mini ana bilgisayarını resmi olarak duyurdu. Minimal ve kolay taşınabilir bir tasarıma sahip olan bu bilgisayara bir göz atalım.

Lenovo Thinkcentre M60q Chromebox, kaputun altında Intel Celeron 7305 işlemcisine sahip. Bu işlemci bir büyük dört küçük olmak üzere toplamda beş çekirdeğe sahip. Eğer Intel Celeron 7305 kullanmak istemezseniz Lenovo’nun internet sitesinde üç işlemci seçeneği daha bulunuyor: Intel i3-1215U ve Intel i5-1235U. Intel i3-1215.

RAM tarafına geldiğimizde ise cihaz DDR4-3200 RAM’i destekliyor. Depolama seçeneklerinde ise 64 GB eMMC 5.1 depolama veya 256 GB SSD olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

Lenovo’nun yeni bilgisayarı 178x182x34 mm boyutlarına ve 1 L hacime sahip. Cihazın ön yüzünde USB-C, USB-A ve bir kulaklık girişi bulunurken arkasında HDMI 2.1, Gigabit Ethernet ve DP 1.4 girişleri bulunuyor.

Lenovo Thinkcentre M60q hakkında bildiğimiz şeyler bu kadar. Cihaz Lenovo’nun sitesinde görüldü ancak site üzerinde satışta değil. Ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmiyor.