Windows 11 2022 Güncellemesi ve ardından gelen özellik düşüşü artık daha fazla kullanıcı için kullanılabilir durumda. Microsoft’un işletim sistemi için ilk büyük güncelleme birçok yeni özellik ekliyor ve ilk sürümün eksikliklerini gideriyor. Yine de Microsoft, Windows 11’i yükseltmeyi ve ekstra yetenekler eklemeyi bitirmedi. İşte Microsoft’un ilk özellik güncellemelerini yayınladıktan sonra Windows 11 önizleme sürümlerine eklediği beş güzel değişiklik ve iyileştirme.

Ayarlar uygulamasında animasyonlu simgeler

Windows 11, her ne kadar tutarlı iyileştirmeler için yer olsa da güzel bir işletim sistemi. Microsoft bazen müşterilerini detaylara gösterdiği aşırı özenle şaşırtıyor ve güncellenmiş Ayarlar uygulaması da bunun bir örneği. Ayarlar artık tıkladığınızda düzgün animasyonlar oynatan yeni simgeler içeriyor.

Elbette bu çığır açmaktan başka bir şey değil, ancak yine de bu tür “beklenmedik neşe anlarını” görmek harika (Microsoft, Windows 11’deki küçük animasyonları böyle adlandırıyor).

Bildirim alanındaki saatin üzerindeki saniyeler

Microsoft’u, kullanıcıları Windows 10’dan 11’e yükseltirken kaldırdığı özellikleri geri getirdiği için övmek zor. Yine de, Windows 11 önizleme sürümleri artık bildirim alanındaki saatte saniyeleri etkinleştirmenize izin veriyor. Şimdi Microsoft’un müşterilere görev çubuğunu yeniden konumlandırma olanağı vermeme kararını yeniden gözden geçireceğini umuyoruz (şirket böyle bir özelliğin önemli olmadığını düşünüyor).

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Daha İyi Windows Widget’ları

Mevcut haliyle Windows Widget’larını seven tek bir kullanıcı bile tanımıyorum. Fikir mükemmel (Canlı Kutucukları hatırlıyor musunuz?), ancak uygulama en iyi ihtimalle kötü yapılmış. Ancak Microsoft, Windows Widget’larından vazgeçmiyor – işte Windows 11 kullanıcılarına yakında sunulacak widget geliştirmeleri:

Windows Widget’ları artık widget’larınız için daha fazla tabloid haber alanı sağlamak üzere tam ekrana geçebilir.

Üçüncü parti widget’lar geliyor. Microsoft kısa süre önce geliştiricilerin Windows 11 için özel widget’lar oluşturmaya devam etmelerine ve bunları Microsoft Store’da yayınlamak üzere hazırlamalarına izin verdi. Üçüncü taraf teklifleri Windows Widget’larını çok daha iyi hale getirecek.

Microsoft ayrıca yakın zamanda yayınlanan hayran yapımı Windows 12 konseptine başvurabilir veya şirketin bazı fikirlere ihtiyacı varsa Windows Widget’larıyla ilgili şikayetlerle dolu Geri Bildirim Merkezi’ni okuyabilir.

Arama kutusu



Herkes bu konuda benimle aynı heyecanı paylaşmayacaktır. Yine de Windows Search’ü aktif olarak kullananların Microsoft’un 25252 numaralı yapıda Windows 11’e eklediği gerçek arama kutusundan memnun kalacaklarına inanıyorum. Odağı başka bir pencereye ya da alana kaydırmadan tıkladığınız yere metin girmenize olanak tanıyor.

Geliştirilmiş Görev Yöneticisi

Güncellenen Görev Yöneticisi, gerekli işlemi bulmak için bir arama kutusu aldı. Ayrıca, uygulama artık gelişmiş tema desteği (sistem temasından bağımsız olarak Görev Yöneticisi’ni açık veya koyu yapabilirsiniz), daha modern iletişim kutuları ve verimlilik moduyla ilgili uyarıyı devre dışı bırakma seçeneği sunuyor.

Daha fazla

Windows 11 için Windows Insider programının fırınlarında pişen daha birçok heyecan verici değişiklik var. Microsoft, Ayarlar uygulamasını daha modern ve tutarlı hale getirmek (bir, iki ve üç), bildirim alanına yeni bir VPN göstergesi eklemek, bilgisayarınızı daha verimli hale getirmek için bir Ayarlar sayfası oluşturmak, mevcut özellikleri iyileştirmek vb. üzerinde çalışıyor.