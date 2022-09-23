Elektrikli otomobil üreticisi Xpeng bugüne kadarki en pahalı arabasını piyasaya sürdü ve şirketin daha yüksek bir fiyat aralığına girmesine işaret etti. Ancak otomobil üreticisinin hisseleri dün Hong Kong ticaretinde %15’ten fazla düştü.

Çarşamba gecesi Xpeng, en yeni arabası G9 SUV’si için 309.900 ile 469.000 Yuan gibi bir fiyat aralığı belirledi. Şirket, teslimatların ekim ayında Çin’de başlayacağını söyledi.

Fiyat aralığı, Xpeng’in en son otomobilini bu sonbaharda Nio ve Li Auto’nun sunduğu yeni SUV tekliflerinden genellikle daha ucuz hale getiriyor. Nio’nun ES7’ı 468.000 – 548.000 Yuan’a satılırken, Li Auto’nun Li 9’ı 459.800 Yuan’lık bir fiyata sahip.

G9 ayrıca Tesla’nın 316.900 Yuan’dan başlayan orta büyüklükte bir SUV olan Model Y’sinden daha ucuz. Ancak, Xpeng’in önceki arabaları çok daha düşük bir aralıkta fiyatlandırıldı.

Şirketin şimdiye kadar en çok satan otomotivi olan P7 sedan, sürüş mesafesine bağlı olarak 239.900 ile 387.900 Yuan arasında değişiyor. Şirketin diğer sedanı P5, 179.900 Yuan gibi düşük bir fiyata sahip.

Xpeng’in şu anda yalnızca G3i adlı yükseltilmiş bir model olarak mevcut olan orijinal SUV’si 181,900 – 201,900 Yuan arasında değişiyor.

Diğer SUV’ler

Nio, sedanlarını 328.000 – 536.000 Yuan’a satıyor. Tesla’nın Model 3’ü, geçerli sübvansiyonlardan sonra 279.900 Yuan’dan başlıyor.

Çin’in elektrikli otomobil pazarında baskın yerel lider olan BYD, daha da düşük bir fiyat aralığında satış yapıyor. Şirketin popüler Han sedanı, sübvansiyonlardan sonra 214.800 – 329.800 Yuan fiyat aralığına sahip.

Çin Yolcu Araçlar Birliği’ne göre, BYD’nin Qin, Han ve Dolphin otomobilleri, yılın ilk sekiz ayında Çin’de en çok satan yeni enerjili ilk beş yolcu otomobili oldu. Bu liste SUV’leri içermiyordu. İlişkilendirme verileri, Tesla’nın Model 3’ü 6. sırada yer alırken, Xpeng’in P7’si 10. sırada yer aldı.

Xpeng’in satış noktalarından biri, destekli sürüş yazılımı olmuştur. Bu hafta şirket, otoyollara ek olarak kentsel durumları kapsayan yazılımın en son sürümünü Guangzhou kentindeki bazı kullanıcılara sunduğunu duyurdu.

Destekli sürüş yazılımına ek olarak, G9, hızlı pil şarjı ve Xpeng’in film izlemek ve müzik dinlemek için araç içinde “sürükleyici bir 5D deneyimi” dediği bir özelliğe sahip. Şirket, ağustos ayında araç içi deneyimi ortaya çıkardıktan sonra, rezervasyonların ilk 24 saatinde G9 için 20.000’den fazla ön sipariş aldığını iddia etti.

Xpeng başkanı ve onursal başkan yardımcısı Brian Gu, bu hafta Eunice Yoon ile yaptığı röportajda, “G9’ın sınıfında çok popüler bir SUV olacağından çok eminiz. Gelecek yıl G9’ın hacminin, onu en çok satan araçlarımızdan biri yapan P7 için elde ettiğimizi aşacağını düşünüyoruz” dedi.