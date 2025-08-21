Akıllı telefon pazarında rekabet giderek artıyor ve kullanıcılar için seçim yapmak zorlaşıyor. Bu videoda Xiaomi 14T Pro ve HONOR 400 Pro modellerini teknik özellikleri üzerinden karşılaştırıyoruz. Tasarım, ekran, performans, kamera ve batarya gibi kritik başlıklarda öne çıkan noktaları değerlendirerek hangi cihazın daha dengeli bir seçenek sunduğuna bakacağız.

Tasarım ve ekran bölümünde iki cihaz birbirine yakın boyutlarda olsa da bazı farklılıklar mevcut. Xiaomi 14T Pro 6,67 inç AMOLED ekranıyla 144 Hz yenileme hızı ve Dolby Vision desteği sunarken, 4000 nit parlaklık değeriyle yüksek görünürlük sağlıyor. HONOR 400 Pro ise 6,7 inç OLED ekranında 120 Hz yenileme hızı sunsa da 5000 nit parlaklık ve 3840 Hz PWM karartma ile göz sağlığına yönelik avantaj sağlıyor. Ayrıca HONOR’un IP68’e ek olarak IP69 sertifikasına sahip olması dayanıklılık konusunda artı bir puan kazandırıyor.

Performans tarafında işlemci tercihi önemli bir fark yaratıyor. Xiaomi, MediaTek Dimensity 9300+ ile gelirken, HONOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanıyor. Snapdragon’un hem oyun hem de verimlilik tarafında daha stabil bir performans sunduğu biliniyor. Yazılım kısmında da HONOR Android 15 ve MagicOS 9 ile bir adım daha güncel görünürken, Xiaomi Android 14 tabanlı HyperOS ile geliyor. Depolama seçeneklerinde Xiaomi’nin 256 GB giriş modeli avantajlı olurken, HONOR yalnızca 512 GB’lık tek versiyon sunuyor.

Kamera bölümünde HONOR 400 Pro öne çıkıyor. 200 MP’lik ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açı kombinasyonu, özellikle detay ve zoom performansında güçlü bir yapı oluşturuyor. Xiaomi 14T Pro ise Leica iş birliğiyle 50 MP ana sensör, 50 MP telefoto ve 13 MP ultra geniş açı sunuyor. Video tarafında Xiaomi’nin 8K desteği bulunurken, HONOR yalnızca 4K 60 fps ile sınırlı kalıyor. Ön kamerada ise HONOR’un 50 MP çözünürlüğü, Xiaomi’nin 32 MP sensörüne kıyasla daha iddialı.

Batarya ve fiyat tarafında kullanıcı tercihini etkileyecek noktalar var. Xiaomi 14T Pro, 5000 mAh kapasiteyle 120W kablolu şarj desteği sunarken, HONOR 400 Pro 6000 mAh bataryasıyla daha uzun kullanım süresi vaat ediyor ve 100W hızlı şarj desteği sağlıyor. Kablosuz şarj hızları ise iki cihazda da 50W. Fiyatlandırmada Xiaomi 14T Pro 35.500 TL’den başlayan etiketle satışa sunulurken, HONOR 400 Pro 34.500 TL fiyatıyla daha büyük batarya ve daha gelişmiş kamerayı daha uygun maliyetle sunuyor. Karar noktası, kullanıcıların kamera mı yoksa video çekim, ekran ve yazılım tarafındaki tercihlerine göre değişiklik gösterecek.

#HONOR400Pro #Xiaomi14TPro #Xiaomi