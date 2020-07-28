Xiaomi “Back Tap” olarak isimlendirdiği ve telefonumuzdaki belirli özellikleri cihazın arkasına dokunarak kontrol edebilmemize imkan sağlayan teknolojisi MIUI 12 beta sürümünde görüldü.

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Xiaomi’nin “Back Tap” olarak isimlendirdiği yeni özelliği görüntülendi!

Son yıllarda akıllı telefon teknolojileri konusunda üreticilerin ağırlıklı olarak kamera ve ekran teknolojileri üzerinde yenilikler yaptığını görmekteyiz. Her geçen yıl telefonların performansları da gelişmekte fakat kullanıcılara yeni deneyimler sunmak konusunda üreticilerin oldukça zorlandığını fark etmişsinizdir. Xiaomi “Back Tap” olarak isimlendirdiği ve telefonumuzdaki belirli özellikleri cihazın arkasına dokunarak kontrol edebilmemize imkan sağlayan teknolojisi MIUI 12 beta sürümünde görüldü. Bu özellik ile birlikte Çinli üreticinin kullanıcılara farklı bir deneyim sunmasını bekleyebiliriz.

Bu yılın başlarında Google’ın Columbus adını verdiği bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu özellik kullanıcıların akıllı telefonlarındaki çeşitli işlevleri etkinleştirmek için telefonlarının arkasına dokunmalarını temel almaktaydı. Daha sonra Apple’ın geçen ay iOS 14 ile benzer bir özellik duyurduğunu gördük. Son olarak Xiaomi de bu özellik üzerinde çalışan şirketler arasına katılıyor.

Xiaomi MIUI 12 beta sürümünde ortaya çıkan görsel şirketin bu özellik üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Ayarlar menüsünde özelliğin Back Tap olarak isimlendirildiği görülüyor ancak ne yazık ki özellik henüz aktifleştirilemiyor. Elde edilen ekran görüntülerinden anlaşıldığı üzere telefonlarımızın arka tarafına dokunarak çeşitli özelliklere erişebileceğiz. Bu özellikler arasında ekranı kapatmak, uygulamaları kapatmak, ekranı bölmek, ekran görüntüleri almak ve kamerayı başlatmak gibi seçenekler yer alıyor.

Şu an için Xiaomi telefonlarda arkadan dokunma hareketlerinin ne zaman son kullanıcıya sunulacağı ile ilgili net bir bilgi yok. Ayrıca bu özelliğin hangi cihazlar için sunulacağı da net değil. MIUI 12 çalıştıran tüm cihazların bu özelliği destekleyip desteklemeyeceğini ileride göreceğiz.