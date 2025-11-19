Xiaomi, 2025 üçüncü çeyreğinde güçlü bir finansal tablo ortaya koyarak teknoloji ve tüketici elektroniği pazarındaki konumunu pekiştirdi. Şirketin toplam geliri 113,1 milyar RMB seviyesine ulaşırken yıllık bazda %22’nin üzerinde bir artış gerçekleşti. Dört çeyrektir 100 milyar RMB eşiğinin geçilmesi, Xiaomi’nin gelir yapısındaki istikrarı ortaya koyarken, düzeltilmiş net kârın %80’i aşan büyümeyle 11,3 milyar RMB’ye ulaşması operasyonel verimliliğin güçlendiğini gösteriyor.

Akıllı telefon tarafında Xiaomi, küresel ölçekte büyümeye devam ediyor. Çeyrekte 43,3 milyon adet sevkiyat yapılması ve markanın 21 çeyrektir küresel ilk üç arasında yer alması önemli bir gösterge. Çin pazarında ikinci sırayı koruması ve premium segmentte pazar payını %18,9’a çıkarması dikkat çekici. Xiaomi 17 serisinin satışlarının ilk ayında önceki nesle göre yaklaşık %30 artması, markanın üst segmentteki stratejisinin karşılık bulduğunu doğruluyor.

Xiaomi’nin büyümesinde en dikkat çekici alanlardan biri ise akıllı elektrikli araç (EV) iş birimi oldu. Çeyrek gelirinin 29 milyar RMB seviyesine yükselmesiyle birlikte ilk kez pozitif operasyonel kâr elde edilmesi şirketin otomotiv tarafında kritik eşiği geçtiğini gösteriyor. 108 bini aşkın araç teslimatı ve YU7 modelinin Çin’de SUV satışlarında birinci sıraya yerleşmesi, Xiaomi’nin EV pazarındaki varlığını pekiştirdiğini ortaya koyuyor.

IoT ve yaşam tarzı ürünleri tarafında ise marka büyümesini sürdürürken ekosistem stratejisinin etkisi belirgin şekilde görülüyor. 27,6 milyar RMB gelir ve 1,04 milyar adedi aşan bağlı cihaz sayısı, Xiaomi AIoT platformunun kapsamını genişletiyor. Tablet, TWS kulaklık ve akıllı ev ürünlerindeki küresel sıralamalar da şirketin ekosistem tarafındaki rekabetçiliğini destekliyor.

Geliri 9,4 milyar RMB’ye ulaşarak rekor kıran internet hizmetleri birimi ise Xiaomi’nin kârlılığı yüksek dijital servis modelini güçlendirdi. 742 milyon aylık aktif kullanıcı ve %76,9 brüt kâr marjı, şirketin hizmet tarafındaki güçlü performansını yansıtıyor. Ar-Ge yatırımlarının %50’nin üzerinde artması ve yeni teknolojilerin tanıtılması ise Xiaomi’nin uzun vadeli büyüme stratejisinde yenilikçiliği merkeze aldığını gösteriyor.

Genel olarak değerlendirildiğinde Xiaomi, hem akıllı telefon hem de EV tarafındaki stratejik adımlarını finansal sonuçlara başarıyla yansıtarak 2025 üçüncü çeyreğini güçlü bir büyüme dönemi haline getirmiş durumda. Bu tablo, markanın sadece ürün çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve Ar-Ge yatırımlarıyla da rekabet avantajını genişlettiğini ortaya koyuyor.

