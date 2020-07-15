Haber
Xiaomi’den Mercedes F1 takımına özel scooter!
Xiaomi, bugün düzenlediği ekosistem ürünleri lansmanında iki yeni scooter modelinin de duyurusunu gerçekleştirdi. Mi Scooter serisine katılan iki ürünün yanı sıra Mercedes AMG Petronas Formula 1 takımına özel geliştirilen versiyon dikkat çekiyor.
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Xiaomi Mi Scooter Pro 2 “Mercedes F1 Team Edition” geliyor!
Etkinlikte duyurulan Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, ülkemizde de satılan M365 Pro modelinin devamı olarak nitelendiriliyor. 300W gücünde DC elektrikli motor taşıyan elekrikli scooter, bu sayede 25 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Ürünün bataryası ise tıpkı ilk modelde olduğu gibi sürücüsüne 45 km’lik bir menzil sunuyor. Bunun yanı sıra %20 eğimde yol alabilme, yüksek parlaklık değerindeki aydınlatma, çift tekerde ABS fren ve LCD ekran desteği dikkat çekiyor.
Mi Scooter Pro 2’yi ilgi çekici kılan unsur ise Mercedes işbirliği olmuş. Mercedes-AMG Formula 1 ekibi ile işbirliği yapan Çinli marka, bu işbirliğin sonucu olarak özel bir versiyon üretecek. Yakında tanıtılacağı belirtilen “Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition”ın takımın renkleri olan gümüş ve turkuaz tonları taşıyacağı tahmin ediliyor. Teknik özellikler tarafında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Mijia M365 modelinin yerini alan Mi Scooter 1S ise Pro sürüme kıyasla kırpılmış özellikler sunuyor. 250W rejeneratif frenli motora sahip elektrikli scooter, tek şarjda maksimum 30 km yol kat edebiliyor. Ayrıca Pro versiyondaki çift frene kıyasla bu modelde yalnızca arka tekerde fren diski bulunuyor.
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Avrupa’da 499 Euro satış fiyatına sahip olacak. Daha düşük özellikler barındıran Mi Electric Scooter 1S ise 399 Euro fiyat etiketi ile kullanıcılarla buluşacak.
Aksesuar
Xiaomi Mi Smart Band 5 ve Mi TWS Earphones 2 Basic satışa çıktı
Xiaomi, yeni ürünleri olan Mi Smart Band 5 ve Mi TWS Earphones Basic cihazlarını küresel pazara satışa çıkardı. Cihazların fiyatları da belli oldu.
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Xiaomi, yeni akıllı saatini ve kablosuz kulaklığını satışa çıkardı!
Xiaomi, uygun fiyatlı aksesuar üretmeye devam ediyor. Firma sevilen akıllı bileklik serisi olan Mi Band‘in yeni modelini piyasaya sundu. Mi Smart Band 5 adını alan cihaz, küresel pazarda satışa çıktı. Başlangıç fiyatı kampanya ile 35 euro olan akıllı bileklik Türkiye’de 369 TL‘lik bir etiket ile satılmakta. Bir önceki nesle göre daha gelişmiş özelliklere sahip olan cihaz, sağlık konusunda da önemli atılımlar sunuyor. Öte yandan cihazın NFC versiyonlu modeli ile birlikte temassız ödemeler de yapma imkanı bulunuyor.
And that's #MiSmartBand5! Jam packed with awesome features! Truly the champion of fitness bands! pic.twitter.com/hJwjUGBZnS
— Xiaomi (@Xiaomi) July 15, 2020
Akıllı bilekliğin yanı sıra bir adet de gerçek kablosuz kulaklık piyasaya süren firma, Mi TWS Earphones Basic‘i de küresel pazarın beğenisine sundu. Temel olarak kablosuz gerçek kablosuz kulaklıkların yapabildiklerini becerebilen cihaz, yine uygun fiyatı ile piyasada alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca 20 saat şarj süresi vadeden gerçek kablosuz kulaklık, oldukça basit bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Aynı şekilde kampanya sayesinde başlangıç fiyatı 30 euro olan cihaz, ileride 40 euro fiyat etiketine sahip olacak. Öte yandan cihazın şu an itibariyle Türkiye satışı bulunmamakta. Bakalım Xiaomi, özellikle Mi Band serisi ve gerçek kablosuz kulaklıklar konusunda elde ettiği başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
This is #MiTrueWirelessEarphones2Basic!
Amazing audio, advanced technology, easy-to-use, and a long lasting battery. pic.twitter.com/kfbD32t7W6
— Xiaomi (@Xiaomi) July 15, 2020
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, yeni 5G telefonu için 120W şarj desteği sertifikası aldı!
Geçtiğimiz aylarda salgın öncesinde Xiaomi, 100W’dan daha fazla şarj gücü sunacak yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Cihazların pil kapasiteleri artık 5.000 mAh civarında dolaştığı için şirketler hızlı şarj konusuna yoğunlaşmış durumda. Realme, iQOO ve Xiaomi şu anda 100W üzerinde hızlı şarj desteği sunan teknolojiler geliştiriyorlar.
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Xiaomi neden daha hızlı şarj üzerinde çalışıyor?
Xiaomi ve diğer hızlı şarj üzerinde çalışan firmalar, batarya kapasitesini arttırıp cihazları kalınlaştırmak yerine hızlı şarj çözümleri sunmaya çalışıyor. Bugün ortaya çıkan 3C sertifikası ile 120W hızlı şarj desteğine sahip ilk akıllı telefon görüntülendi. Cihazın model numarası M2007J1SC olarak karşımıza çıkıyor. Listenin ayrıntılarında 20V/6A değerinde yani 120W gücünde yeni şarj desteği bulunuyor. 3C sertifikası, bu 5G destekli cihazın başvuru sahibini ve üreticisini Xiaomi Communication Technology Co. olarak gösteriyor. Üretim tesisi ise FPE Co. LTD. olacak. Şarj cihazının ilk sertifikasyon tarihi ise 13 Temmuz‘dur.
Bazı Weibo bloggerları bu telefon için Ağustos ayında piyasaya sürüleceği ile ilgili söylentiler paylaştı. Ayrıca sızıntılara göre cihazın yüksek ekran tazeleme hızı bulunacak. Eğer söylentiler doğru ise Ağustos ayında yeni bir amiral gemisi görebiliriz. Şarj konusunda ortaya çıkan yeni teknolojiler ile yakın gelecekte herhangi bir şarj sorunumuz kalmayacak gibi görünüyor. Yakın zamanda cihaz hakkında daha fazla detay göreceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone teknik özellikleri onaylandı!
Lenovo’nun 22 Temmuz tarihinde tanıtmayıı planladığı üst seviye oyun telefonu Lenovo Legion Phone, Çin’de ön siparişe açıldı. Temel özellikleri onaylanmış olan modele haberimizde yakından bakıyoruz.
Ön siparişe açılması ile birlikte firmanın internet sitesinde listelenen Legion Phone, Snapdragon 865+ yonga seti ve ultra hızlı kablolu şarj özellikleri ile dikkat çekiyor. Görselleri de paylaşılan modelin önceki sızıntılarda da olduğu gibi yatay kullanım odaklı olduğu onaylanmış oldu.
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Kullanım sırasında rahat bir tutuş deneyimi sunmayı ve iyi bir soğutma sunmayı hedefleyen Legion Phone, çerçeveli bir tasarım diline sahip. Kasanın uzun kenarında bulunan ikinci USB Type-C girişi ve ön kamera da bu sebeple cihazda yer alıyor. İkinci USB girişinin bir diğer cihazda bulunma sebebi ise modelin vaat ettiği 90 W gücündeki hızlı şarjı sağlayabilmek elbette. Bunlara ek olarak cihazda 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve çift titreşim motoru yer alıyor. Lenovo Legion aynı zamanda 270 Hz dokunma örnekleme hızına sahip olacak.
Kesinleşen özelliklerin yanı sıra cihazın, FHD+ (2340 x 1080 p) çözünürlüklü bir ekran, 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB depolama ile gelmesi bekleniyor.
Henüz fiyat bilgisi bulunmayan model, Asus ROG Phone II ile rekabet edecek. Cihazın diğer özellikleri için 22 Temmuz tarihini beklememiz gerekiyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi takmayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!