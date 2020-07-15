Xiaomi’den Mercedes F1 takımına özel scooter!

Xiaomi, bugün düzenlediği ekosistem ürünleri lansmanında iki yeni scooter modelinin de duyurusunu gerçekleştirdi. Mi Scooter serisine katılan iki ürünün yanı sıra Mercedes AMG Petronas Formula 1 takımına özel geliştirilen versiyon dikkat çekiyor.

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Xiaomi Mi Scooter Pro 2 “Mercedes F1 Team Edition” geliyor!

Etkinlikte duyurulan Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, ülkemizde de satılan M365 Pro modelinin devamı olarak nitelendiriliyor. 300W gücünde DC elektrikli motor taşıyan elekrikli scooter, bu sayede 25 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Ürünün bataryası ise tıpkı ilk modelde olduğu gibi sürücüsüne 45 km’lik bir menzil sunuyor. Bunun yanı sıra %20 eğimde yol alabilme, yüksek parlaklık değerindeki aydınlatma, çift tekerde ABS fren ve LCD ekran desteği dikkat çekiyor.

Mi Scooter Pro 2’yi ilgi çekici kılan unsur ise Mercedes işbirliği olmuş. Mercedes-AMG Formula 1 ekibi ile işbirliği yapan Çinli marka, bu işbirliğin sonucu olarak özel bir versiyon üretecek. Yakında tanıtılacağı belirtilen “Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition”ın takımın renkleri olan gümüş ve turkuaz tonları taşıyacağı tahmin ediliyor. Teknik özellikler tarafında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Mijia M365 modelinin yerini alan Mi Scooter 1S ise Pro sürüme kıyasla kırpılmış özellikler sunuyor. 250W rejeneratif frenli motora sahip elektrikli scooter, tek şarjda maksimum 30 km yol kat edebiliyor. Ayrıca Pro versiyondaki çift frene kıyasla bu modelde yalnızca arka tekerde fren diski bulunuyor.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Avrupa’da 499 Euro satış fiyatına sahip olacak. Daha düşük özellikler barındıran Mi Electric Scooter 1S ise 399 Euro fiyat etiketi ile kullanıcılarla buluşacak.