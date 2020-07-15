Xiaomi Mi Smart Band 5 ve Mi TWS Earphones 2 Basic satışa çıktı

Xiaomi, yeni ürünleri olan Mi Smart Band 5 ve Mi TWS Earphones Basic cihazlarını küresel pazara satışa çıkardı. Cihazların fiyatları da belli oldu.

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Xiaomi, yeni akıllı saatini ve kablosuz kulaklığını satışa çıkardı!

Xiaomi, uygun fiyatlı aksesuar üretmeye devam ediyor. Firma sevilen akıllı bileklik serisi olan Mi Band‘in yeni modelini piyasaya sundu. Mi Smart Band 5 adını alan cihaz, küresel pazarda satışa çıktı. Başlangıç fiyatı kampanya ile 35 euro olan akıllı bileklik Türkiye’de 369 TL‘lik bir etiket ile satılmakta. Bir önceki nesle göre daha gelişmiş özelliklere sahip olan cihaz, sağlık konusunda da önemli atılımlar sunuyor. Öte yandan cihazın NFC versiyonlu modeli ile birlikte temassız ödemeler de yapma imkanı bulunuyor.

And that's #MiSmartBand5! Jam packed with awesome features! Truly the champion of fitness bands! pic.twitter.com/hJwjUGBZnS — Xiaomi (@Xiaomi) July 15, 2020

Akıllı bilekliğin yanı sıra bir adet de gerçek kablosuz kulaklık piyasaya süren firma, Mi TWS Earphones Basic‘i de küresel pazarın beğenisine sundu. Temel olarak kablosuz gerçek kablosuz kulaklıkların yapabildiklerini becerebilen cihaz, yine uygun fiyatı ile piyasada alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca 20 saat şarj süresi vadeden gerçek kablosuz kulaklık, oldukça basit bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Aynı şekilde kampanya sayesinde başlangıç fiyatı 30 euro olan cihaz, ileride 40 euro fiyat etiketine sahip olacak. Öte yandan cihazın şu an itibariyle Türkiye satışı bulunmamakta. Bakalım Xiaomi, özellikle Mi Band serisi ve gerçek kablosuz kulaklıklar konusunda elde ettiği başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.