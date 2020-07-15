Aksesuar
Xiaomi Mi Smart Band 5 ve Mi TWS Earphones 2 Basic satışa çıktı
Xiaomi, yeni ürünleri olan Mi Smart Band 5 ve Mi TWS Earphones Basic cihazlarını küresel pazara satışa çıkardı. Cihazların fiyatları da belli oldu.
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Xiaomi, yeni akıllı saatini ve kablosuz kulaklığını satışa çıkardı!
Xiaomi, uygun fiyatlı aksesuar üretmeye devam ediyor. Firma sevilen akıllı bileklik serisi olan Mi Band‘in yeni modelini piyasaya sundu. Mi Smart Band 5 adını alan cihaz, küresel pazarda satışa çıktı. Başlangıç fiyatı kampanya ile 35 euro olan akıllı bileklik Türkiye’de 369 TL‘lik bir etiket ile satılmakta. Bir önceki nesle göre daha gelişmiş özelliklere sahip olan cihaz, sağlık konusunda da önemli atılımlar sunuyor. Öte yandan cihazın NFC versiyonlu modeli ile birlikte temassız ödemeler de yapma imkanı bulunuyor.
And that's #MiSmartBand5! Jam packed with awesome features! Truly the champion of fitness bands! pic.twitter.com/hJwjUGBZnS
— Xiaomi (@Xiaomi) July 15, 2020
Akıllı bilekliğin yanı sıra bir adet de gerçek kablosuz kulaklık piyasaya süren firma, Mi TWS Earphones Basic‘i de küresel pazarın beğenisine sundu. Temel olarak kablosuz gerçek kablosuz kulaklıkların yapabildiklerini becerebilen cihaz, yine uygun fiyatı ile piyasada alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca 20 saat şarj süresi vadeden gerçek kablosuz kulaklık, oldukça basit bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Aynı şekilde kampanya sayesinde başlangıç fiyatı 30 euro olan cihaz, ileride 40 euro fiyat etiketine sahip olacak. Öte yandan cihazın şu an itibariyle Türkiye satışı bulunmamakta. Bakalım Xiaomi, özellikle Mi Band serisi ve gerçek kablosuz kulaklıklar konusunda elde ettiği başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
This is #MiTrueWirelessEarphones2Basic!
Amazing audio, advanced technology, easy-to-use, and a long lasting battery. pic.twitter.com/kfbD32t7W6
— Xiaomi (@Xiaomi) July 15, 2020
Aksesuar
Xiaomi 100W gücündeki kablolu hızlı şarj cihazını tanıtmaya hazırlanıyor!
Xiaomi, bir süredir piyasaya sürmeyi planladığı 100W gücündeki kablolu hızlı şarj cihazı ile ilgili sorunları giderdi. Eğer süreç beklendiği gibi sorunsuz ilerlerse önümüzdeki ay Xiaomi‘nin, 100W gücündeki yeni kablolu hızlı şarj cihazının tanıtılması bekleniyor.
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Xiaomi‘nin bir süredir üzerinde çalıştığı 100W gücündeki hızlı şarj cihazının donanımı “Super Charge Turbo“, Foxconn fabrikalarında seri üretime geçti. Eğer süreç beklendiği gibi devam ederse önümüzdeki ay Xiaomi bu çok güçlü hızlı şarj cihazını tanıtacak. Kablolu şarj cihazı dışında, şirketin kablosuz ve yüksek güçlü bir hızlı şarj cihazı üzerinde çalıştığı biliniyor ancak kablosuz model için detaylar henüz belli değil. Yeni şarj teknolojisi sadece yeni bir teknoloji olarak mı tanıtılacak yoksa yeni Xiaomi telefonlara entegre olarak mı gelecek sorusu da önümüzdeki ay açığa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung da şarj cihazlarını bazı modeller için kaldırabilir!
Samsung, şarj aleti konusunda Apple ile aynı fikirde olabilir. Gelen bilgilere göre firma, henüz belli olmayan bazı modeller için kutu içeriğinden şarj aletini çıkarmayı düşünüyor.
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Uygun fiyatlı modeller için kutu içeriğinde şarj aleti olmayabilir!
Akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip olan Samsung, hayranlarını üzecek bir hale ile bizleri karşılayabilir. Özellikle Apple cephesinde ortaya atılan iPhone 12 kutu içeriğinde şarj aleti olmayacak iddiası, Samsung tarafından üretilecek bazı akıllı telefon modelleri için de geçerli olabilir. Güney Koreli ETNews haber sitesinde yer alan iddiaya göre, 5G‘nin yaygınlaşması ile firma maliyetleri düşürmek için gelecek yıldan itibaren bazı uygun fiyatlı modellerin kutu içeriğinde şarj aletine yer vermeyecek. Ayrıca firma maliyetin yanı sıra çevresel elektronik atıklarını da minimuma indirmeyi amaçlıyor.
Firmanın bu politikayı uygulayacağı model veya seri bilgisi henüz yer almamakta. Bu sayede üretim bandında önemli bir kalemi silebilecek firmanın bazı cihazlar için “ek paket” şeklinde şarj aleti kampanyası sunması bekleniyor. Yılda 400 milyona yakın akıllı telefon üreten firmanın 400 milyon da şarj aleti üretmesi neden bu yolu seçtiği konusunda bizlere ipucu verse de bazı kullanıcılardan tepki almaya şimdiden başladığı öğrenildi. Bakalım Samsung, hedeflediği maliyet düşürmesini fiyatlara ne kadar yansıtacak bekleyip göreceğiz. Öte yandan Apple ve Samsung firmalarına katılacak başka markalar olacak mı merakla takip ediyor olacağız.
Aksesuar
Huawei, yeni bir akıllı bileklik ve akıllı saat satışa sunacak
Çin’in en büyük üreticilerinden biri konumunda bulan Huawei, bütün ambargolara ve zorlamalara rağmen ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Yeni sızdırılan bilgilere göre ise Huawei, yeni akıllı bileklik ve akıllı saat modelleri satışa sunacak.
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Huawei tarafından satışa sunulacak olan yeni akıllı bileklik ve akıllı saat modelleri ile ilgili neler biliyoruz
Yeni çıkan sızıntılara göre, Huawei cephesinin yeni bir akıllı saat ve akıllı bileklik satışa sunacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Hatta bu ürünler için birer kod adı bile konulmuş. Bu kod adı, ürünlerin gerçek adı mı olacak yoksa geçici olarak konulan isimler mi bunu henüz bilmiyoruz. İsimlere gelince ise, akıllı saatin adı “Huawei Stia”, akıllı bilekliğin adı ise “Huawei Fides (FDS)”.
İsimlere ek olarak, cihazlarla ilgili herhangi teknik bir detay henüz ortaya çıkmamış durumda. Fakat ürünlerin tanıtım tarihi yakınlaştıkça, bu detaylar da birer birer ortaya çıkmaya başlayacaktır diye düşünüyoruz. Huawei Hongmeng OS 2.o arayüzü ise yakın zamanda akıllı cihazlar için sunulacak.Ayrıca 2020 yılının ikinci yarısında yeni “Mate Watch”ın tanıtılması da bekleniyor. Bakalım Huawei ekosistemine yeni katılacak olan akıllı cihazlarda bizleri neler bekliyor. Çinli üretici, akıllı telefon sektöründe yakaladığı büyümeyi, diğer akıllı cihazlara ait sektörlerde de yakalayabilecek mi? Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın.