Xiaomi yeni 200W ve 120W Kablosuz Şarj Teknolojisini Duyurdu!

Bugün Xiaomi, teknoloji dünyasında devrim sayılabilecek bir atılım yaptı. Bu sefer şirket, bir telefonu hem kablosuz hem de kablolu şarjda sırasıyla 15 ve 8 dakika şarj etme konusunda yeni bir dünya rekoruna sahip oldu!

Bakmakta fayda var: Xiaomi-ABD mahkemesinde son karar açıklandı!

Xiaomi’nin 2021 yılında piyasaya sürdüğü yeni Mi 11 ailesinden içerisinde 4000 mAh pil ile gelen Xiaomi Mi 11 Pro, 200W hızlı şarj teknolojisini kullanarak kablolu şarj şeklinde sadece 44 saniyede %10′a ulaşabiliyor. Ayrıca bununla da kalmıyor, 3 dakikada %50‘ye ulaşıyor ve sonunda 8 dakikanın altında %100 tam şarj oluyor.



Xiaomi ayrıca 120W kablosuz şarj yuvası kullanarak aynı telefonu sergiledi. Bir dakikada %10’a, 7 dakikadan daha kısa sürede %50’ye ve son olarak da 15 dakikada %100’e ulaşabildi ki buşimdişye kadar kablosuz olarak yapılan testlerdeki en hızlı sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, çoğu telefon markası gibi Xiaomi’de buna en uygun isim olarak HyperCharge adını verdi, ancak gelecekte ticari olarak piyasaya sürmeyi planlayıp planlamadıkları konusunda kesin bir bilgi yok.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021