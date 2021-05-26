Xiaomi-ABD mahkemesinde son karar açıklandı!

Hatırlarsanız Xiaomi 2021 yılının başlarında ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Hatta Reuters tarafından ortaya atılan iddiaya göre ABD Hükümeti, aralarında hepimizin yakından tanıdığı Xiaomi firmasının da bulunduğu dokuz adet Çinli şirketi kara listesine almıştı. Çin’in devlete ait hava araçları üreticisi olan Comac firmasını da kapsayan yeni listedeki şirketler, ABD’li yatırımcılar tarafından hiçbir yatırım alamayacaklardı.

Bakmakta fayda var: Xiaomi de dahil 9 Çinli şirket ABD tarafından kara listeye alındı!

ABD Hükümeti, Xiaomi’yi en sert yaptırım uyguladığı şirketlerin bulunduğu “Varlık Listesi”ne henüz almamıştı. Dolayısıyla bu durum Xiaomi’nin Google yasağı gibi ağır yaptırımlara tabi olmayacağı anlamına geliyordu. ABD District of Columbia Bölge Mahkemesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.09’da (Doğu Standart Saati) ABD Savunma Bakanlığı’nın 14 Ocak 2021 tarihinde Xiaomi’yi “Komünist Çin Askeri Şirketi” (CCMC) olarak belirlemesini iptal eden kesinleşmiş kararını yayınladı. Kesinleşmiş kararla birlikte ABD vatandaşlarının ve tüzel kişilerin Xiaomi menkul kıymetlerini satın alma veya tutma yetkisine ilişkin tüm kısıtlamalar resmen kaldırılmış oldu!

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Şimdi de Xiaomi Twitter’dan bir basın açıklaması yaptı ve şu sözleri kamuoyuna paylaştı:

“Xiaomi olarak dünya genelindeki tüm kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın bu süreçte bize verdikleri destek ve güven için teşekkür ediyoruz. Açık, şeffaf, borsada işlem gören ve bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösteren ve yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz. Xiaomi olarak kullanıcılarımıza güvenilir tüketici elektroniği ürünleri ve hizmetleri sunmaya, dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojilerle daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için en adil fiyatlarla harika ürünler sunmaya devam edeceğiz.”

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Xiaomi, tedarik zinciri ve lojistik süreçler konusunda hiçbir sekteye uğramayacak ve Amerikan menşeili firmalarla işbirliği yapmasında herhangi bir engel çıkmayacak.