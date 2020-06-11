Akıllı Telefonlar
Xiaomi yakında Android 11 beta güncellemesini dağıtacak!
Xiaomi, Android 11 için kolları sıvamadı. Firma, ilk beta güncellemesi için Poco F2 Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcılarına müjdeyi verdi!
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Android 11 beta güncellemesi yakında dağıtılıyor!
Xiaomi, yeni nesil Android arayüzüne geçiş çalışmalarını sürdürüyor. Firma, Android 11 için kolları sıvamış durumda. Twitter üzerinden resmi iki hesabıyla paylaşım yapan firma, Poco F2 Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanan hayranlarını sevindiren müjdeyi verdi. Firma, yakın bir zaman içerisinde bu üç cihaz için Android 11 beta güncellemesinin sunulacağını paylaştı. Poco Global ve MIUI hesapları ayrı
ayrı paylaşımlar yaparken, Redmi cephesinden herhangi bir haber gelmemesi kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Yakında etiketi ile paylaşılan haber görünüşe göre şimdilik sadece amiral gemisi üç cihaz için hedeflenmiş.
Oppo firmasının ardından Xiaomi’nin de müjdeyi vermesi ile birlikte, piyasada Android 11 güncellemesinin etkilerini hissetmeye başlayacağız gibi gözüküyor. An itibariyle Android 10 tabanlı, MIUI 12 güncellemesini dağıtan firma, böylelikle yeni sürüm olan MIUI13′ü de ilk kez bizlere sunma fırsatına sahip olacak. Tabi şu an için MIUI 12 güncellemesinin yeni yeni dağıtıma başlandığı şu ortamda ne zaman Android 11 beta güncellemesine sıra gelir bilinmiyor. Ayrıca sonradan elde edilen bilgilere göre bu güncellemenin kapalı beta olarak dağıtılacağı da konuşuluyor. Bakalım Xiaomi, Android 11 ile birlikte kullanıcılarına ne tür yenilikler sunacak bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, ekran altı kamera teknolojisine geçebilir!
Katlanabilir ekranlı telefonlar, geçtiğimiz yılın yenilikçi akıllı telefon teknolojisi olarak dikkat çekmişti. Bu yıl ise üreticilerin ekran altı ön kamera teknolojisini denemesi bekleniyor. Raporlara göre Huawei, bu yıl duyuracağı en az 1 modelinde ekran altı kamera teknolojisi sunacak!
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Huawei, ekran altı kamera çözümü için çalışıyor olabilir!
Daha önce Oppo ve Xiaomi’nin prototiplerini sergilediği ekran altı kamera teknolojisi, ekranın üst kısmında şeffaf bir yüzey oluşturarak sensörün gövdeye yerleştirilmesini sağlıyor. Böylece ön kamera dışarıdan bakıldığında tamamen görünmez bir yapıya kavuşuyor. Çin kaynaklı bilgilere göre, bu konuda çalışmalarda bulunan Huawei’nin ekran içi kamera sensörüne sahip ilk cihazı duyurabileceği belirtiliyor.
Henüz geliştirme aşamasında olan ekran altı kamera teknolojisinin nasıl uygulanacağı ise büyük bir muamma. Şuana kadar bu teknolojiyi seri üretime hazır hale getiren tek ekran paneli üreticisinin Visionox olduğu biliniyor. Kısa süre önce duyuru yapan şirket, parlama etkisi gibi dezavantajları ortadan kaldıracak özel bir algoritma için telefon üreticileriyle çalıştığını belirtmişti. Huawei’nin bu alanda Visionox’a yazılımsal destek verdiği ve böylece süreci hızlandıracağı ifade ediliyor.
Yılın son çeyreğinde duyurulacak olan Honor Magic 3 modelinin söz konusu teknolojiyi ilk kullanan akıllı telefon olacağına inanılıyor. Bu da ABD ambargosu nedeniyle zor zamanlar geçiren Huawei markasını rakiplerinin oldukça önüne taşıyacak. Öte yandan Huawei’nin ardından diğer akıllı telefon üreticilerinin de ekran altı kamera teknolojisini kısa süre sonra cihazlarına entegre etmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo SuperVOOC 3.0 teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor!
Oppo, akıllı telefon şarj teknolojilerinde sınırları zorlamaya devam ediyor. Firma yeni nesil SuperVOOC 3.0 teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor.
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SuperVOOC 3.0, 80W hızlı şarj desteği sunacak!
Oppo, hızlı şarj teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre firma, SuperVOOC 3.0 teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Hali hazırda bir önceki nesilde 65W hızlı şarj desteği sunan firma, SuperVOOC 3.0 ile 80W değerinde hızlı şarj performansı amaçlıyor. Bu sayede şarj sürelerini minimuma indirmeyi amaçlayan firma iddialara göre, %0 düzeyinden tam kapasiteye pili, sadece 20 dakika gibi bir sürede doldurabiliyor. Çinli internet sitesi Weibo’da ortaya çıkan diğer sızıntılara göre bu teknolojiyi 2021 yılından itibaren çıkacak amiral gemisi Oppo cihazlarında görebileceğiz.
An itibariyle, SuperVOOC 2.0 teknolojisini Ace 2, Find X2, Find X2 Pro ve Realme X50 Pro (aynı teknolojiyi SuperDart hızlı şarj adıyla kullanmakta) kullanıyor. Bu cihazlara sağlanan 65W hızlı şarj desteği ile akıllı telefon pazarında rakiplerine nazaran daha üstün performansa sahip olan firma, yeni teknolojisi ile de sınırları iyice zorlayacak gibi gözüküyor. 2021 yılında çıkacak amiral gemisi cihazlarda bu teknolojinin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yine de 80W hızlı şarj desteği, tam olarak hangi serilerin yeni cihazlarında olacak bilinmiyor. Xiaomi’nin de 120W değerinde yeni adaptörler çıkaracağı konuşulurken, akıllı telefon dünyasında hızlı şarj konusu uzun bir süre daha gündemde yerini koruyacağa benziyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Türkiye lansmanı, yarın canlı yayınlanacak!
Redmi Note 9 ailesine ait ürünler birer birer gelmeye devam ediyor. Xiaomi Türkiye, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Redmi Note 9 ailesine ait akıllı cihazların lansmanını yarın (12 Haziran) saat 15:00’da yapacağını duyurdu. Etkinlik, şirketin Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarında aynı anda canlı yayınlanacak.
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Xiaomi, global çapta Note 9 ailesini Mayıs ayında tanıtmıştı. Merak uyandıran telefon serisinin yeni modelleri; Redmi Note 9, 9S, 9 Pro ve 9 Pro Max olmak üzere dört cihaz olarak açıklanmıştı.
Ülkemizde geçtiğimiz ay itibarıyla, Note 9S modelini canlı lansman ile tanıtan firma, şimdi de Redmi Note 9’un Türkiye satışı için hazırlanıyor.
Redmi Note 9’un teknik özellikleri!
Ekran: 6.53 inç, FHD+ IPS LCD ekran, 395 ppi (Corning Gorilla Glass 5)
Yonga seti: MediaTek Helio G85 (12nm)
Ekran kartı: Mali-G52 MC2
RAM/Dahili Bellek: 3GB/64GB, 4GB/128 GB
Parmak izi: Arka tarafta (fiziksel)
Şarj desteği: 18W hızlı şarj, 9W ters şarj
Renk seçenekleri: Orman Yeşili, Gece Yarısı Grisi, Kutup Beyazı
Redmi Note 9 kamera özellikleri
48MP, f/1.8, 26mm (geniş), PDAF
8 MP, f/2.2, 118 derece (ultra-geniş)
2 MP, f/2.4, (makro), AF
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video: 1080p@30fps
Xiaomi Türkiye canlı yayın adresleri ve yayın tarihi!
Xiaomi Türkiye lansmanı “12 Haziran 2020 Cuma günü 15.00’da” sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak. Telefonun satışa çıkış tarihi ve fiyatı henüz firma tarafından açıklanmadı. Muhtemelen, canlı lansman esnasında tüm detaylara vâkıf oluruz.
Xiaomi Türkiye YouTube Hesabı canlı yayını için tıklayınız.
Xiaomi Türkiye Facebook Hesabı canlı yayını için tıklayınız.
Xiaomi Türkiye Twitter Hesabı canlı yayını için tıklayınız.
Xiaomi Türkiye resmi sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/XiaomiTurkiye
https://www.facebook.com/XiaomiTurkey/