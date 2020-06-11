Yazılım
Oppo Find X2 modelleri, Android 11 Beta güncellemesi alabilir
Android 11’in Google tarafından sessiz sedasız duyurulmasının ardından, Beta sürümünün ilk açılacağı modellerle ilgili dedikodular da ortaya çıkmaya başladı. Android 11 Beta sürecine dahil olacak cihazlar ile ilgili net bir liste açıklanmamış olsa da, söylentilere göre Oppo Find X2 ve Find X2 Pro; Beta sürümünü alabilecek olan ilk cihazlardan olacak.
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Oppo Find X2 modellerinin ay sonu itibarı ile Android 11 Beta’ya dahil olması bekleniyor
Oppo Find X2 kullanıcıları bir bakıma şanslı konumdalar diyebiliriz; çünkü Android 11 deneyimini yaşama fırsatı yakalayabilecek ilk amiral gemisi cihazlar, Find X2 modelleri olacak. Diğer marka ve model cihazların ise ilerleyen süreçlerde Beta sürecine dahil olabilmesi bekleniyor. Bu markalar geçen sene ise, ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, Realme, Sony, Tecno, Vivo, ve Xiaomi şeklinde idi.
Android 11 hakkındaki ilk bilgilere gelecek olur isek, en büyük yeniliklerden birinin cihazlarımızı sesle kontrol edebilme yönünde olması bekleniyor. Bu anlamda ciddi geliştirmeler getirmeyi düşünen Google, Android 11 üzerinde bu altyapıyı geliştirmeye odaklanmış. Buna ek olarak ise, gizlilik, uygulama yetkilendirmeleri vb. konularda geliştirmeler mevcut. Eğer siz de Find X2 kullanıcısı iseniz, Android 11 Beta sürümüne geçmeyi düşünür müsünüz? Yoksa son zamanlarda yaşanan güncelleme problemleri bu güncellemeyi yapmak konusunda gözünüzü korkutur mu? Yorumlar kısmından bizlere düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Yazılım
iOS 14, bazı geliştiriciler tarafından aylardır ulaşılabilir durumda!
Daha önce pek çok özelliği sızdırılan iOS 14 sürümünün bazı geliştiriciler, korsanlar ve blog yazarları tarafından ulaşılabilir olduğu ortaya çıktı.
Apple’ın tanıtmak üzere olduğu yazılım sürümlerinin bazı özelliklerinin tanıtıma aylar kala sızdırılması oldukça alışılmış bir olay. Fakat henüz yayımlanmamış olan bir iOS sürümünün tamamıyla internet üzerinde ulaşılabilir olması oldukça şaşırtıcı bir durum. Haberin kaynağı olan Vice’a göre böyle bir sızıntı ilk kez gerçekleşmiş.
Sızdırılan iOS 14 özellikleri neler?
iOS 14 sürümünün şimdiye kadar sızdırılan özellikleri arasında yeni bir fitness uygulaması, Apple’ın kalemi ile uyumlu çalışacak uygulamalar için yeni bir PencilKit API’ı, iMessage güncellemeleri, yeni bir ana ekran görünümü, yeni iCloud Keychain yer alıyor. Tabii ki Aralık Ayı’ndan bu bugüne kadar sızdırılan özellikler, iOS 14’ün yayımlanacak nihai kararlı sürümünde bulunmayabilir.
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Apple, yıllardır sürdürdüğü geleneğini bu yılda devam ettirerek yeni iOS sürümünün Beta versiyonunu 22 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan World Wide Developer Conference’da tanıtacak. WWDC 2020 etkinliği, tahmin edebileceğiniz gibi COVID-19 pandemisi sebebiyle internet üzerinden yapılacak. Bu yıl 31.’si düzenlenecek olan WWDC 2020 etkinliğinde, her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından katılacak olan geliştiricilere iOS 14’e ek olarak iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS işletim sistemlerine erken erişim şansı verilecek.
Haberimizde konusu geçen iOS 14’e ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve nihai sürümde değişiklik gösterebileceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Android’de AirDrop benzeri Peer to Peer platformuna yeni markalar katıldı!
OnePlus, Black Shark, Realme ve Meizu da daha önce Xiaomi, Oppo ve Vivo tarafından başlatılan Peer to Peer Transmission Alliance’a katıldığını duyurdu. Topluluk, Apple’ın AirDrop sisteminin benzerini Android’e getirmeyi hedefliyor.
Markalar arası ortak dosya paylaşım topluluğu, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında duyuruldu ve çok kısa bir zamanda sistemi bünyesine katan telefonları gördük. Duyuruyu yaparken tüm markaları katılıma davet eden Xiaomi, aylar sonra OnePlus, Black Shark, Realme ve Meizu markalarından davete cevap aldı. Topluluğa yeni katılan markalar dün itibarıyla, Weibo üzerinden birliğe üyelik ile ilgili koordineli olarak duyurular gerçekleştirdi. Topluluğun kurucuları arasında yer alan Xiaomi ve Oppo çatısı altındaki Black Shark, OnePlus ve Realme’nin platforma katılması şaşırtıcı olmadı. Fakat Meizu, topluluğa kurucular dışında katılan ilk marka olma özelliğini taşıyor.
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XDA Developers’a göre, topluluk tarafından kullanılan Peer to Peer dosya paylaşım protokolü 20 MBps’ye kadar dosya aktarım hızı sunabiliyor. Uzun zamandır Android tarafından beklenen cihazlar arası kablosuz dosya paylaşımı özelliği ne yazık ki sunulamadı. Özelliği cihazlarına entegre eden markaların artması ile bir gün Android’li cihazlarda da kablosuz dosya paylaşımı kolay ve hızlı bir hal alabilir.
Yazılım
MIUI 12 Global sürümün çıkış tarihi ve ilk cihazlar belli oldu!
MIUI 12 Global sürümü bügün Çin’de canlı olarak duyurulan ve 15:00’te başlayan lansman itibarıyla açıklanmış oldu. Lansmanda MIUI 12’yle birlikte gelene özellikler ve sürümün dünya çapında çıkış tarihleri açıklanmış oldu.
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MIUI, Xiaomi’nin kendi cihazları için senelerdir geliştirmesini üstlendiği ve oldukça yol kat ederek dünya üzerindeki en gelişmiş arayüzlerden biri haline gelen işletim sistemi. MIUI’ın ilk yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2010 yani bundan 10 sene öncesine tekabül ediyor. O zamandan bu yana oldukça gelişen işletim sistemimizde açıklanan bilgilere göre “doğadan ilham alınan” bir çizgide yoluna devam ediyor.
MIUI 12: Doğadan ilham alarak geliştirildi.
Örnek olarak, telefonunuzun depolamasını kontrol ederken ne kadar dolu olduğunu “su seviyesine” bakarak anlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte arayüzümüzün iskelet yapısı ve animasyonları da daha gerçekçi bir format kazandı. Firmanın, Mi Light Core Animation Framework adına verdiği yeni mimari, arayüzün tepkiselliğinin artmasına yararken arayüzü de daha akıcı hale getiriyor.
MIUI 12: For the first time, core animation is comparable to iOS The weather of MIUI 12 cuts in from a real perspective, bringing realistic weather animation to the system.#miui12 #MIUI11 #MIUI12 #miyouthedition pic.twitter.com/ifoxDDh84Z
— Writen are Given (@writenaregiven) April 27, 2020
İşte MIUI 12’de yer alan tüm özellikler! Neler yeni?
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