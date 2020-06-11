Oppo Find X2 modelleri, Android 11 Beta güncellemesi alabilir

Android 11’in Google tarafından sessiz sedasız duyurulmasının ardından, Beta sürümünün ilk açılacağı modellerle ilgili dedikodular da ortaya çıkmaya başladı. Android 11 Beta sürecine dahil olacak cihazlar ile ilgili net bir liste açıklanmamış olsa da, söylentilere göre Oppo Find X2 ve Find X2 Pro; Beta sürümünü alabilecek olan ilk cihazlardan olacak.

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Oppo Find X2 modellerinin ay sonu itibarı ile Android 11 Beta’ya dahil olması bekleniyor

Oppo Find X2 kullanıcıları bir bakıma şanslı konumdalar diyebiliriz; çünkü Android 11 deneyimini yaşama fırsatı yakalayabilecek ilk amiral gemisi cihazlar, Find X2 modelleri olacak. Diğer marka ve model cihazların ise ilerleyen süreçlerde Beta sürecine dahil olabilmesi bekleniyor. Bu markalar geçen sene ise, ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, Realme, Sony, Tecno, Vivo, ve Xiaomi şeklinde idi.

Android 11 hakkındaki ilk bilgilere gelecek olur isek, en büyük yeniliklerden birinin cihazlarımızı sesle kontrol edebilme yönünde olması bekleniyor. Bu anlamda ciddi geliştirmeler getirmeyi düşünen Google, Android 11 üzerinde bu altyapıyı geliştirmeye odaklanmış. Buna ek olarak ise, gizlilik, uygulama yetkilendirmeleri vb. konularda geliştirmeler mevcut. Eğer siz de Find X2 kullanıcısı iseniz, Android 11 Beta sürümüne geçmeyi düşünür müsünüz? Yoksa son zamanlarda yaşanan güncelleme problemleri bu güncellemeyi yapmak konusunda gözünüzü korkutur mu? Yorumlar kısmından bizlere düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!