Xiaomi, “Wi-Fi 6 Enhanced” destekli routerı Mi Router AX6000’i duyurdu

5nm üretim sürecine dayanan en son mobil işlemcileri yakın zamanda duyuran Apple, Huawei ve Qualcomm, bu işlemcilerin nasıl bir performans göstereceği ile ilgili bilgiler veriyor. Peki yakın zamanda gördüğümüz bu işlemcilerden hangisi daha güçlü?

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5nm üretim sürecine sahip en güçlü işlemci hangisi?

Apple, Huawei ve Qualcomm, 5nm üretim sürecine dayanan işlemcilerini yakın zamanda bizlere tanıttı. Bu 3 işlemci de enerji verimliliğini artırırken performanstan taviz vermemeyi vaat ediyor. Makine öğrenimi üzerinde duran bu işlemcilerin cihazlar üzerinde ne gibi artılar sağlayacağını yakın zamanda göreceğiz.

5nm üretim sürecine dayalı olan bu işlemciler arasında aslında büyük farklar bulunmakta. Apple’ın A14 işlemcisi Firestorm ve Icestorm adı altında kendi özel büyük ve küçük CPU çekirdeklerini sunuyor. Snapdragon 888 Cortex-X1 ve Cortex-A78’den faydalanırken Huawei son nesil Cortex-A77’yi kullanıyor.

Apple, birkaç nesildir tek çekirdek performansı olarak Android rakiplerine karşı liderliğini sürdürmeyi başarmıştı. A14, A13’e göre %21’lik performans artışına sahip. Qualcomm tarafında ise Snapdragon 865’e göre %25 CPU artışına sahip olan Snapdragon 888, mimarinin performansa etkisini gözler önüne seriyor. Huawei tarafında ise Kirin 9000 serisinin, Qualcomm’un eski işlemcisinin Plus versiyonuna göre %10 daha iyi çalıştığı iddia ediliyor. Tüm bu verilen oranlara rağmen Apple, tek çekirdek performansında yarışı önde götürüyor. 2021 yılı için baktığımızda Android cihazların geri kalacağı aşikar. Fakat iş çoklu çekirdek performansına geldiğinde, Qualcomm ve Huawei çiplerinde kullanılan üç kümeli kurulum rekabet gücünü artıracağa benziyor. Henüz net testler ortaya çıkmasa bile elimizdeki verilere göre, özellikle enerji verimliliği ve pil ömrü konularında rakiplerine göre avantaj sağlaması bekleniyor.

Mobil oyunculuğun yaygınlaşmasıyla birlikte şirketler, GPU tarafına da gereken önemi vermeleri gerektiğini anladılar. Apple’ın kendi tahminleri A13’e göre grafik anlamında %8’lik bir artış olduğu yönünde. Qualcomm tarafında ise %35 grafik performansı artırışı vaat ediliyor. Huawei tarafında ise Snapdragon 865 Plus’a göre %52’lik bir artış olduğu söyleniyor ancak bu sonuçlar gerçek karşılaştırma testleri olmadan havada kalıyor demek yanlış olmaz.

5G’de hangisi daha iyi?

Ağ tarafında yapılan yenilikler, amiral gemisi olarak tabir ettiğimiz cihazlar için önemli bir savaş alanı. Apple A14 işlemcisinde, 5G bağlantısı için harici bir modeme güveniyor. Rakipleri ise entegre bir modeme sahip. Snapdragon 888‘in içindeki Snapdragon X60 modem ise 5G Voice-over-NR (VoNR) özelliklerini sunuyor. Daha yüksek hızlar için 6 GHz altı ve mmWave teknolojilerinde gelişmiş taşıyıcı birleştirme özelliğine sahip. Ayrıca FDD-TDD alt 6GHz taşıyıcı toplama, 5G çoklu SIM ve daha yeni, daha hızlı ve daha verimli mmWave anten bileşenleri için destek sağlıyor.Apple 5nm işlemcisinde konu 5G olunca rakiplerinin gerisinde kalıyor. Elbette burda Apple şirketinin 5G pazarına girmede rakiplerinden 1 yıl geride kaldığı gerçeğini de belirtmemiz gerek.

Toparlamak gerekirse, 5nm’ye geçiş geçen yılki 7nm işlemcilere göre sadece enerji ve alan iyileştirmeleri anlamına gelmiyor. Transistör yoğunluğundaki artış hantal çekirdek tasarımlarıyla işlemci performansının artmasına yardımcı oluyor. 5nm üretim teknolojisine sahip A14, Snapdragon 888 ve Kirin 9000 serisi son teknolojiye sahip özellikleriyle cihazlara güç katıyor. Apple, tek çekirdek performansı başta olmak üzere CPU ve GPU tarafındaki liderliğini devam ettiriyor. Hem Huawei hem de Qualcomm ise özellikle grafik tarafına yaptıkları yatırımla aradaki farkı kapatabileceklerini bize gösteriyorlar. Snapdragon 888 modelinin kullanımı yaygınlaştıkça performans anlamında daha doğru şeyler söylememiz mümkün olacak. Ancak elimizdeki veriler işlemcinin liderliğe oynayabileceğini söylüyor.