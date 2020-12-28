Ağ Teknolojileri
Xiaomi, “Wi-Fi 6 Enhanced” destekli routerı Mi Router AX6000’i duyurdu
Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11 ile aynı günde Wi-Fi 6 Enhanced teknolojisini de içeren ilk üst düzey routerını duyurdu. Xiaomi Mi Router AX6000 ismindeki yeni router, 6000 MB’lık Wi-Fi veri transfer hızına sahip. 4K QAM ve 2500M bağlantı portu ve sahip olduğu diğer teknolojilerle önceki Wi-Fi 6 routerlardan daha farklı bir deneyim sunuyor.
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Xiaomi Mi Router AX6000, diğer Wi-Fi 6 routerlara oranla daha yüksek hızlar vaat ediyor
Wi-Fi 6 Enhanced teknolojisi 4×4 160 MHz bant genişliğini destekliyor. Mevcut Wi-Fi 6 4×4 80 MHz bant genişliğine göre iki kat performans ve çoklu cihaz bağlantısı sunuyor. Cihaz, sahip olduğu 4K QAM yüksek hızlı iletişim teknolojisi ile aynı anda iletilebilen veri miktarını önceki nesil 1024 QAM teknolojisine göre %20 arttırıyor.
Mi Router AX6000 sahip olduğu 2500M portuyla, mevcut routerların gigabit ethernet bağlantı noktasıyla sağladıklarını geride bırakıyor. Bu port aynı zamanda WAN/LAN switching özelliği sunuyor.
Mi Router AX6000, sinyal kapsamı ve kararlılığı açısından da gayet iyi performans gösteriyor. Qualcomm’un özel geliştirdiği yongaya sahip olan router, 512 MB Ram ve ile birlikte geliyor. Ek olarak 248 cihaza aynı anda erişim olanağı sunabiliyor. Altı adet bağımsız sinyal yükseltici ve Xiaomi Mesh Network teknolojisi sayesinde ulaşılması en zor noktalara dahi Wi-Fi sinyallerini ulaştırabiliyor. Mi Router AX6000, akıllı evlerin network’leri için Xiaomi AIoT ekosistemiyle özgün bir kullanış sunabiliyor.
Routerın Wi-Fi şifresi değiştirildikten sonra yeni şifre, Xiaomi ChangKai Connect özelliğini destekleyen tüm Xiaomi akıllı cihazlar tarafından algılanabilecek. Cihaz, Xiaomi marka akıllı telefonları algılayacak ve oyun esnasında gecikme ve donmaları azaltacak.
Xiaomi Mi Router AX6000, Çin’de 599 Yuan (91 Dolar) fiyattan 8 Ocak tarihinde satışa sunulacak.
Ağ Teknolojileri
Apple, Huawei ve Qualcomm : En iyi 5nm işlemci hangisinde?
5nm üretim sürecine dayanan en son mobil işlemcileri yakın zamanda duyuran Apple, Huawei ve Qualcomm, bu işlemcilerin nasıl bir performans göstereceği ile ilgili bilgiler veriyor. Peki yakın zamanda gördüğümüz bu işlemcilerden hangisi daha güçlü?
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5nm üretim sürecine sahip en güçlü işlemci hangisi?
Apple, Huawei ve Qualcomm, 5nm üretim sürecine dayanan işlemcilerini yakın zamanda bizlere tanıttı. Bu 3 işlemci de enerji verimliliğini artırırken performanstan taviz vermemeyi vaat ediyor. Makine öğrenimi üzerinde duran bu işlemcilerin cihazlar üzerinde ne gibi artılar sağlayacağını yakın zamanda göreceğiz.
5nm üretim sürecine dayalı olan bu işlemciler arasında aslında büyük farklar bulunmakta. Apple’ın A14 işlemcisi Firestorm ve Icestorm adı altında kendi özel büyük ve küçük CPU çekirdeklerini sunuyor. Snapdragon 888 Cortex-X1 ve Cortex-A78’den faydalanırken Huawei son nesil Cortex-A77’yi kullanıyor.
Apple, birkaç nesildir tek çekirdek performansı olarak Android rakiplerine karşı liderliğini sürdürmeyi başarmıştı. A14, A13’e göre %21’lik performans artışına sahip. Qualcomm tarafında ise Snapdragon 865’e göre %25 CPU artışına sahip olan Snapdragon 888, mimarinin performansa etkisini gözler önüne seriyor. Huawei tarafında ise Kirin 9000 serisinin, Qualcomm’un eski işlemcisinin Plus versiyonuna göre %10 daha iyi çalıştığı iddia ediliyor. Tüm bu verilen oranlara rağmen Apple, tek çekirdek performansında yarışı önde götürüyor. 2021 yılı için baktığımızda Android cihazların geri kalacağı aşikar. Fakat iş çoklu çekirdek performansına geldiğinde, Qualcomm ve Huawei çiplerinde kullanılan üç kümeli kurulum rekabet gücünü artıracağa benziyor. Henüz net testler ortaya çıkmasa bile elimizdeki verilere göre, özellikle enerji verimliliği ve pil ömrü konularında rakiplerine göre avantaj sağlaması bekleniyor.
Mobil oyunculuğun yaygınlaşmasıyla birlikte şirketler, GPU tarafına da gereken önemi vermeleri gerektiğini anladılar. Apple’ın kendi tahminleri A13’e göre grafik anlamında %8’lik bir artış olduğu yönünde. Qualcomm tarafında ise %35 grafik performansı artırışı vaat ediliyor. Huawei tarafında ise Snapdragon 865 Plus’a göre %52’lik bir artış olduğu söyleniyor ancak bu sonuçlar gerçek karşılaştırma testleri olmadan havada kalıyor demek yanlış olmaz.
5G’de hangisi daha iyi?
Ağ tarafında yapılan yenilikler, amiral gemisi olarak tabir ettiğimiz cihazlar için önemli bir savaş alanı. Apple A14 işlemcisinde, 5G bağlantısı için harici bir modeme güveniyor. Rakipleri ise entegre bir modeme sahip. Snapdragon 888‘in içindeki Snapdragon X60 modem ise 5G Voice-over-NR (VoNR) özelliklerini sunuyor. Daha yüksek hızlar için 6 GHz altı ve mmWave teknolojilerinde gelişmiş taşıyıcı birleştirme özelliğine sahip. Ayrıca FDD-TDD alt 6GHz taşıyıcı toplama, 5G çoklu SIM ve daha yeni, daha hızlı ve daha verimli mmWave anten bileşenleri için destek sağlıyor.Apple 5nm işlemcisinde konu 5G olunca rakiplerinin gerisinde kalıyor. Elbette burda Apple şirketinin 5G pazarına girmede rakiplerinden 1 yıl geride kaldığı gerçeğini de belirtmemiz gerek.
Toparlamak gerekirse, 5nm’ye geçiş geçen yılki 7nm işlemcilere göre sadece enerji ve alan iyileştirmeleri anlamına gelmiyor. Transistör yoğunluğundaki artış hantal çekirdek tasarımlarıyla işlemci performansının artmasına yardımcı oluyor. 5nm üretim teknolojisine sahip A14, Snapdragon 888 ve Kirin 9000 serisi son teknolojiye sahip özellikleriyle cihazlara güç katıyor. Apple, tek çekirdek performansı başta olmak üzere CPU ve GPU tarafındaki liderliğini devam ettiriyor. Hem Huawei hem de Qualcomm ise özellikle grafik tarafına yaptıkları yatırımla aradaki farkı kapatabileceklerini bize gösteriyorlar. Snapdragon 888 modelinin kullanımı yaygınlaştıkça performans anlamında daha doğru şeyler söylememiz mümkün olacak. Ancak elimizdeki veriler işlemcinin liderliğe oynayabileceğini söylüyor.
Ağ Teknolojileri
MediaTek, 5G ekipmanlara güç verecek T750 yonga setini duyurdu
MediaTek, gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam eden 5G ağ ekipmanlarının kalbinde yer alacak T750 yonga setini tanıttı. Bu yonga, bir 5G ağı kurmak için ‘olmazsa olmaz’ diyebileceğimiz çoğu şeyi içeriyor.
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Tüm dünyada 5G çağının açılmasıyla beraber Qualcomm, Samsung ve Huawei, amiral gemisi cihazlar için modem tedarikçileri olarak yerini almış durumda. Öte yandan bu şirketleri, Tayvanlı rakibi MediaTek de usulca takip etmeye devam ediyor.
Şu sıralar MediaTek, T750 adlı yeni 5G yonga setini tanıttı. Yalnız bu yonga setinin akıllı telefonlar için değil, sabit kablosuz erişim yönlendiricileri ve mobil erişim noktaları gibi yeni nesil 5G ağ ekipmanlarına güç sağlamak için tasarlandığını belirtmemizde fayda var.
MediaTek, 5G liderliğini T750 ile devam ettiriyor
MediaTek T750 yonga seti, sahip olduğu 5G modemi ve dört çekirdekli CPU’yu 7 nm teknolojisine sahip küçük bir kalıba entegre ediyor. Ayrıca yonga seti, genişletilmiş kapsama alanı sunmak için yalnızca 5G altı 6GHz frekanslarında çalışabiliyor. Bu noktada T750′nin mmW desteği olmadığı için bir tık geride kaldığı düşünülebilir; zira rakibi Qualcomm’da hem 5G altı 6 GHz hem de mmW ile çalışabilen 5G yonga setleri var. Ancak MediaTek bu durumun T750 için herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğine inanıyor.
Bunun dışında MediaTek T750, 5G FR1 ile 5CC LTE taşıyıcı kümelemesini de destekliyor. Bu da onu ev yönlendiricileri gibi iç mekan ve dış mekan sabit kablosuz erişim ürünleri ve mobil erişim noktaları için ideal hale getiriyor. Bu arada harici olarak Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısı kurabilmek için dört tane PCIe bağlantı desteği de sunan MediaTek T750, bünyesinde bir adet de 720P’ye kadar destekleyen yerleşik GPU barındırıyor.
MediaTek’in Kurumsal Başkan Yardımcısı JC Hsu, şirketin 5G konusundaki kararlılığına dair; “T750 yonga seti ile 5G liderliğimizi akıllı telefon segmentinin ötesine taşıyor, geniş bant operatörleri ve cihaz üreticileri için yeni pazarlar açıyoruz ve tüketicilerin – nerede yaşarlarsa yaşasınlar – 5G bağlantısının tüm avantajlarını deneyimlemelerine yardımcı oluyoruz.” açıklamasını yaptı.
T750 5G yonga setinin teknik özellikleri
- 6 GHz altı 5G ağları için destek
- Hem FDD hem de TDD modlarında iki bileşenli 5G FR1 taşıyıcı kümeleme
- 5CC’ye kadar LTE taşıyıcı toplama desteği
- 720p’ye kadar HD ekranı desteklemek için yerleşik GPU ve ekran sürücüsü
- Harici Wi-Fi ve Bluetooth için dört PCIe arabirimi
- Çeşitli LAN yapılandırmalarına izin vermek için iki 2,5 Gb / sn SGMII arabirimi
- Harici sabit hatlı telefonlar için PCM arayüzü
Ağ Teknolojileri
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu!
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu! Reuters‘ın haberine göre Çinli şirketler, yapay zeka(AI) ve artırılmış gerçeklik üzerine beraber çalışacaklar.
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Huawei ve Tencent “cloud gaming” platformu için beraber çalışıyor!
Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Tencent, son zamanlarda sık sık gündem olan Huawei markası ile beraber “cloud gaming” platformu geliştirdiğini duyurdu. Çinli şirketlerin şu an için odak noktası yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik.
Beraber yürütecekleri çalışmalarda Tencent‘in “GameMatrix” cloud gaming platformunu büyütmek için Huawei‘nin Kungeng işlemcisi kullanılacak.
Cloud Gaming (bulut oyun) nedir?
Cloud gaming‘in kısaca kendi evinizde bulunan cihazlar ile başka cihazlarda çalışan uygulamaları kontrol edebilmeniz diyebiliriz. Günümüzde oyunların ve uygulamaların gelişmesiyle beraber, sahip olduğumuz cihazların donanımları yetersiz kalmaya başlıyor. Bu yetersizliği gidermenin ve üst seviye donanım bileşenlerine sahip olmanın maliyeti de git gide artıyor. Şirketlerin sunucularında var olan oyunlara, kendi cihazlarınızdan donanımları yetersiz olsa bile güçlü bir internet altyapısı ile ulaşabiliyorsunuz. Bu hizmete şu an için NVIDIA GeForce Now örneğini verebiliriz.
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