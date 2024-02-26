Bir süredir lansman etkinliğini yapmaya hazırlanan Xiaomi, geldiğimiz noktada bugün lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanın ana ürünü Xiaomi 14 Ultra idi. Ancak akıllı telefonlarının yanında her daim ekosistem ürünleri de tanıtan Xiaomi, Xiaomi 14 serisi ile birlikte Xiaomi Watch 2 modelini de tanıttı. Detaylara bakalım.

Xiaomi Watch 2 neler sunuyor?

Xiaomi normalde akıllı saatlerinde MIUI Watch OS ismini verdiği bir yazılım kullanıyordu. Xiaomi Watch 2 Pro’da ise bundan vazgeçen Xiaomi, bu Xiaomi Watch 2’de de Google’ın WearOS yazılımını kullanıyor. WearOS sayesinde akıllı saate Spotify, Google Haritalar gibi uygulamalar yüklenebiliyor.

Watch 2 ekran tarafında 1.43 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 466×466 piksel çözünürlük ve 326 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Bu ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

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Akıllı saat kaputun altında Snapdragon W5+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı saat 500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Bu batarya 72 saate varan bir kullanım sunacak.

Akıllı saatin NFC desteği de bulunuyor. Bu sayede akıllı saat ile temassız ödemeler yapılabiliyor. Ödeme sağlayıcısı ise Google Wallet. Saatin Pro modelinden tek farkı ise alimünyum bir malzeme kullanılması. Watch 2 Pro’da ise paslanmaz çelik bir malzeme kullanılıyordu.