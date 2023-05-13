Çin’in en büyük akıllı telefon markalarından biri olan OPPO eski çalışanlara göre, çip tasarım yan kuruluşu Zeku’yu kapattı. Şirkete göre kapanış, küresel ekonomi ve akıllı telefon pazarındaki belirsizlikler nedeniyle gerçekleşti. Zeku, rakip HUAWEI Technologies’in HiSilicon iştiraki ile zaten yaptığına benzer şekilde, OPPO cihazlarında kullanılabilecek çipler tasarlamak için 2019 yılında kurulmuştu.

Zeku’nun kapatılması, gelişmiş yarı iletkenleri hedef alan ABD’nin ihracat kısıtlamalarının artmasıyla çip alımının engellendiği Çin’deki fabrikasyon çip tasarım firmaları için zorlu bir ortamın ortasında geldi. China Semiconductor Industry Association (CSIA) Entegre Devre Tasarım Başkanı Wei Shaojun’a göre, geçen yıl Çin’deki 3.243 fabrikasyon çip firmasından sadece 566’sının satışı 100 milyon yuan’ın (14.4 milyon dolar) üzerinde gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir: OPPO Almanya Sitesini Kapattı! OPPO’nun Avrupa İşi Çıkmazda!

Amerika menşeli teknolojiyi kullanan gelişmiş çiplerin ihracatını kısıtlayan yaptırımlarla, Çin’in fabrikasyon firmalarının tasarımları için üretici bulması giderek daha zor hale geliyor. OPPO, ABD tarafından özel olarak hedeflenmedi, ancak geçen Ekim ayında ABD ihracat denetimlerinde yapılan güncellemeler, açık onay olmaksızın yeterince gelişmiş herhangi bir yonga veya yonga yapma ekipmanının Çin’e ihracatını etkili bir şekilde yasakladı.

Bu, Çinli fabrikasız firmaların çip yapma teknolojisine erişmesini ve hatta Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) gibi üreticilerin Çinli firmalardan sipariş kabul etmesini zorlaştırdı.

OPPO, TSMC tarafından 6 nanometre düğüm süreci kullanılarak üretilen ilk şirket içi görüntü işlemcisi MariSilicon X’i Aralık 2021’de tanıttı. Çip şu anda Washington’un yaptırımlarının 14 nm eşiğinin altında. Bluetooth sesin performansı, şirketin 2022’nin sonlarında piyasaya sürdüğü ikinci şirket içi çipinin odak noktasıydı.