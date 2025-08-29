Xiaomi TV Stick teknolojisi, televizyon deneyimini değiştirmeye devam ediyor. Yeni modelin Türkiye’de satışa çıkmasıyla birlikte akıllarda şu sorular belirdi: Bu cihaz gerçekten önceki nesilden daha güçlü mü? Görüntü ve ses kalitesinde ne gibi farklar var?

Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil özellikleri neler?

Xiaomi TV Stick ailesinin en yeni üyesi olan TV Stick 4K 2. nesil, donanım ve yazılım tarafında önemli yükseltmelerle geldi. Cihaz, 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Cortex-A55 CPU ve ARM G310 V2 GPU ile güçlendirilmiş durumda.

Xiaomi, bu yeni neslin bir önceki modele göre işlemci tarafında %80, grafik tarafında ise %150’ye varan performans artışı sunduğunu açıkladı. Bu gelişmeler, TV Stick üzerinden oyun oynayan veya yoğun görsel içerik tüketen kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Görüntü konusunda cihaz 4K çözünürlüğü HDR10+ ve Dolby Vision desteğiyle sunuyor. Bu sayede daha canlı renkler, daha yüksek kontrast ve sinema kalitesinde bir deneyim elde edilebiliyor. Ses tarafında ise Dolby Atmos ve DTS:X teknolojileriyle surround ses ve sanal yükseklik efektleri kullanıcıya ulaşıyor. Kısacası TV Stick, yalnızca görüntü değil, ses kalitesinde de fark yaratıyor.

Cihazın bağlantı tarafında da yenilikler mevcut. Çift bantlı Wi-Fi 6 desteği ve Bluetooth 5.2 teknolojisi sayesinde hem hızlı hem de kararlı bir bağlantı sağlanıyor. HDMI üzerinden televizyona kolayca takılabilen Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil, güç için mikro USB kullanıyor. İçerisinde Netflix, YouTube ve Amazon Prime Video ön yüklü olarak geliyor. Ayrıca Google Cast desteği sayesinde mobil cihazlardan ekrana içerik yansıtmak mümkün.

İlginizi Çekebilir: Türkiye’de internet kullanımı şaşırttı! YouTube zirvede!

Donanım özelliklerine ek olarak 2 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile gelen Xiaomi TV Stick, günlük kullanım için yeterli kapasite sunuyor. Android tabanlı Google TV arayüzü sayesinde uygulama mağazasından binlerce uygulama indirilebiliyor. Kullanıcı deneyimi önceki nesle kıyasla daha akıcı hale getirilmiş durumda.

Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil fiyatı ne kadar?

Türk kullanıcıları için merak edilen en önemli konulardan biri ise fiyat oldu. Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil fiyatı Türkiye’de 2.799 TL olarak açıklandı. Bu fiyat segmentinde cihaz, hem kompakt yapısı hem de sunduğu gelişmiş özelliklerle dikkat çekiyor.

Tasarım tarafında da dikkat çekici detaylar bulunuyor. Cihazın kompakt boyutu, taşınabilirliği kolaylaştırıyor. Mat siyah yüzey tasarımı şık bir görünüm kazandırırken, kumandası da ergonomik yapısıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Sesli komut desteğiyle Google Asistan entegrasyonu da günlük kullanımda öne çıkan özelliklerden biri.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi TV Stick performansıyla beklentilerinizi karşılayabilir mi? Görüşlerinizi paylaşın, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!