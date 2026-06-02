Intel Computex 2026 fuarı kapsamında gerçekleştirdiği devasa açılış sunumuyla yarı iletken dünyasında kartları yeniden dağıtacağını resmi olarak ilan etti. Teknoloji dünyasının kalbinin attığı Tayvan’da düzenlenen bu devasa organizasyon, yapay zeka donanımlarının adeta bir gövde gösterisi alanına dönüştü. Yapay zeka çiplerine ve gelişmiş veri merkezi çözümlerine yönelik küresel talebin zirve noktaya ulaştığı bu dönemde, Intel Computex 2026 sahnesinde gerçekleştirilen yenilikler sektörün geleceğine ışık tutuyor. Şirketin yeni CEO’su Lip-Bu Tan liderliğinde yapılan açılış konuşmasında mavi dev, sadece son kullanıcıya hitap eden yeni nesil işlemcilerini sergilemekle kalmadı; aynı zamanda şirketin tüm geleceğini bağladığı “Intel 18A” üretim sürecinin seri üretime ne kadar hazır olduğunu ve rüştünü ispat ettiğini tüm küresel teknoloji medyasına ilan etti.

Bu büyük hamle, Intel’in sadece geleneksel bir çip tasarımcısı olarak kalma niyetinde olmadığını, aksine TSMC ve Samsung gibi devlere doğrudan kafa tutacak küresel bir döküm (foundry) şirketi olma vizyonunun en somut adımı olarak kayıtlara geçti. Küresel basının yakından takip ettiği bu dönemde, şirketin uzun yıllardır üzerinde milyarlarca dolar harcayarak çalıştığı ve büyük umutlar beslediği Intel 18A (1.8 nm sınıfı) üretim geometrisine dayanan çipleri büyük ilgi topladı. Şirket, artık tek bir silikon kalıp üzerine her şeyi sığdırmaya çalışan geleneksel yöntemleri tamamen terk ediyor. Bunun yerine, farklı görevlerde uzmanlaşmış küçük çipçikleri (chiplets) bir araya getiren “gelişmiş paketleme” (Advanced Packaging) teknolojilerine odaklanıyor.

Intel Computex 2026 Etkinliğinde Intel 18A ve Mimari Devrim

Büyük etkinlikte detaylandırılan Intel 18A süreci, sisteme sadece saf bir performans artışı getirmekle kalmıyor; arka taraftan güç besleme teknolojisi olarak bilinen PowerVia ve akıllı transistör tasarımı RibbonFET gibi devrimsel mimarileri de ticari olarak sektöre kazandırıyor. Şirket, bu yeni üretim düğümü sayesinde sadece kendi işlemcilerini üretmeyecek, aynı zamanda harici küresel müşterilere de gelişmiş döküm hizmeti sunacak. Sektörde Apple’ın bile bazı yapay zeka hızlandırıcıları için Intel döküm tesisleriyle masaya oturduğu sızıntıları, donanım dünyasında Intel Computex 2026 rüzgarının ne kadar sert eseceğini bizlere net bir şekilde gösteriyor.

Büyük sunumda sergilenen kurumsal donanımların başında veri merkezleri ve bulut altyapıları için geliştirilen Intel Xeon 6+ işlemcileri yer aldı. Yeni nesil mimariyle üretilen bu yeni sunucu yongaları, yüksek yoğunluklu yapay zeka çıkarım (inference) süreçleri için özel olarak optimize edilmiş yapılara sahip. LPDDR5X bellek entegrasyonunun doğrudan paket içine dahil edilmesi sayesinde, büyük dil modellerinin (LLM) en büyük düşmanı olan veri transferi darboğazı bu yeni işlemci ailesiyle tamamen aşılıyor. Şirket, veri merkezlerindeki karbon ayak izini azaltmak adına bu yongaların enerji verimliliğini de bir önceki nesle kıyasla iki katına çıkardığını belirtiyor.

Tüketici Elektroniğinde Intel Computex 2026 Rüzgarı: Core Ultra Series 3

Son kullanıcı ve tüketici elektroniği tarafında ise merakla beklenen Intel Core Ultra Series 3 ailesi ilk kez fiziksel olarak sahne aldı. Özellikle mobil platformlarda, ince dizüstü bilgisayarlarda ve taşınabilir el konsollarında (handheld) yerleşik yapay zeka performansı ile robotik hesaplama güçleri yepyeni bir seviyeye taşınıyor. Core Ultra Series 3, bilgisayarın internete bağlı olmasına gerek duymadan, yerleşik NPU birimi üzerinden 50 TOPS’un üzerinde saf yapay zeka gücü üretebiliyor.

Cihazların grafik yükünü sırtlayan yeni nesil entegre grafik birimi Intel Arc B390 (Battlemage) ise el konsolu pazarında taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor. Intel, bu entegre grafik kartıyla birlikte AAA kalitesindeki modern oyunları, harici bir ekran kartına ihtiyaç duymadan ve yapay zeka tabanlı kare ölçekleme teknolojilerinden (XeSS) güç alarak yüksek FPS değerlerinde oynatmayı vaat ediyor. Toparlamak gerekirse, Intel Computex 2026 sunumu, şirketin hem donanım tasarımı hem de yarı iletken üretimi alanında önümüzdeki beş yılı nasıl domine etmek istediğinin en net manifestosu oldu. hwp.com.tr okuyucularının donanım dünyasındaki bu devrimi yakından takip etmesi için Intel Computex 2026 sürecindeki tüm teknik detayları aktarmaya devam edeceğiz.

