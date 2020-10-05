Xiaomi, telefonlar için RAMDISK özelliğini duyurdu!

Hızlı okuma ve yazma oranları sunan RAM disklerin telefonlarda kısmi ROM olarak kullanılması için ilk adım Xiaomi’den gelmiş görünüyor. Xiaomi akıllı telefonlar için tanışmış olduğu RAMDISK ile mobil oyuncuları hedefliyor.

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Artık günümüzde normal telefonlarda dahi 6 ya da 8 GB RAM seçeneklerini görebilmek mümkün. Konu oyun ve çoklu işlemlere yönelik cihazlara geldiğinde ise 16 GB RAM bulunduran akıllı cihazlarda piyasada halihazırda bulunuyor. Xiaomi ise bu yüksek kapasitedeki RAM’lerden daha fazla faydalanmak istiyor. Halihazırda bazı bilgisayar sistemlerinde bulunan RAMDISK teknolojisini mobil cihazlara getiren şirket, oyun ve uygulamaları hızlandırmayı hedefliyor.

Xiaomi ilk olarak, Mi 10 Ultra kullanıcılarına özelliği sunuyor

Xiaomi, bilgisayarlarda bulunan bu teknolojiyi ilk olarak deneme modunda kullanıcılara sunuyor. LPDDR5 16GB RAM‘e sahip Mi 10 Ultra kullanıcıları, RAMDISK teknolojisini deneyimleyebilecek. RAM belleğin belirli bir kısmını ROM gibi kullanmak için ayıran RAMDISK teknolojisi, oyunların daha hızlı kurulup çalışmasına yarayacak. LPDDR5 RAM bellek teknolojisine ve UFS3.1 depolama birimine sahip Mi 10 Ultra, RAM bellekte 44GB/s okuma yazma hızı sunarken UFS depolamada ise bu hızı 1700MB/s ve 750 MB/s. GizmoChina’da yer alan habere göre aradaki farkın performans açısında fayda sağlayacağı kesin ancak iki depolama biriminin çalışma prensipleri bakımında bazı avantaj ve dezavantajları da bulunuyor.

Birçok popüler, oyun destek kapsamında

Mi 10 Ultra kullanıcıları Game Center üzerinden ‘Hızlı Kurulum‘ bölümüne giderek RAMDISK deneme uygulamasına erişip, kullanabilecekler. Şirketin teknolojiyle alakalı açıklamaları arasında Peace Elite oyununun 10 saniye gibi kısa bir sürede kurulduğu yer alıyor ki bu normal kuruluma göre yüzde 100 daha hızlı demek oluyor. Peace Elite haricinde QQ Speed, Glory of the King vb. 10 popüler oyun da bu teknolojiyi kullanılabiliyor.

Ancak RAM hafızasına yazılan oyunların ve verilerin cihaz yeniden başlatıldığında kaybolacağını unutmamak gerek. Xiaomi, bu dezavantajı da kapatmak adına önemli verilerin ROM tarafından depolandığını ifade ediyor. Bu şekilde kullanıcılar telefonu açıp kapatsa bile önemli veriler telefonda bulunmaya devam edebilecek.