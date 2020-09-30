Aksesuar
Xiaomi’den bir de akıllı saat: Mi Watch
Xiaomi, 30 Eylül’de düzenlediği çevrimiçi lansmanıyla uzun süredir beklenen Mi 10T ailesini tanıttı. Güçlü kameraları, göz alan ekranları ve ‘dürüst’ fiyatlarıyla öne çıkan bu cihazların yanı sıra şirket, lansmanın sonunda tanıttığı Mi Watch ile de dikkat çekti. Dünya genelinde 100 milyon giyilebilir cihaz sattığını duyuran Xiaomi, bu cihazla akıllı saat pazarında da rekabete katılmayı planlıyor.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro, resmi olarak tanıtıldı!
İşte Mi Watch teknik özellikleri!
Bir akıllı saatte belki de en çok öne çıkması gereken parça ekran. Bu konuda kullanıcıları üzmeyeceğe benzeyen Mi Watch 1.39 inçlik daire şeklinde AMOLED bir ekrana sahip. 454 x 454 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran Gorilla Glass 3 ile koruma altına alınmış. Gün ışığı altında kullanım da düşünülen bu saat 450 nit parlaklığıyla öğlen saatlerinde de görünür bir ekrana sahip olacak.
Birçok akıllı saat gibi Xiaomi’nin yeni akıllı saati de sağlık ve spor alanında da birçok desteğe sahip. 117 farklı egzersiz moduna sahip olan Mi Watch, dahili GPS, pusula ve barometre ile de birlikte geliyor. Bu sayede telefonun evde bırakıldığı senaryolarda da herhangi bir problem yaşanmaması planlıyor. 5 ATM basınca kadar suya da dayanıklı olan saat bu sayede yüzme gibi havuz aktivitelerini de takip edebiliyor.
420 mAh’lik bataryaya sahip olan saat, Xiaomi’nin verilerine göre 2 saatlik bir şarj süresiyle 16 güne kadar kullanım sağlayabilecek. Uyku takibi ve nabız ölçümü gibi artık klasikleşen özelliklerin yanı sıra saat SpO2 sensörü sayesinde kandaki oksijen seviyesini de ölçebiliyor. Uluslararası modelinde NFC desteği de sunulacak olan saatin günümüzün birçok standardını sağladığı söylenebilir.
Resmi olarak 6 farklı kordon seçeneğiyle birlikte sunulacak olan Mi Watch, ilginç bir şekilde Google’ın WearOS işletim sistemini kullanmıyor. Kendi yazılımını kullanan Xiaomi, bu sayede daha uzun pil ömrüne ulaşıyor. Bu yazılım Amazon’un sesli asistanı Alexa’yı da destekliyor. Bu sayede kullanıcılar ‘Hava durumu nasıl?’ gibi günlük soruları da saate sorabilecek. 100’den fazla özel saat arayüzüne sahip olan cihaz, kamerada uzaktan deklanşör olarak da kullanılabiliyor.
Saatin yazılımında bulunan emoji desteğiyle bildirimlerdeki karışıklık da giderilecek. 32 gram gibi oldukça hafif bir ağırlığa sahip olan saat, Apple Watch SE ya da Galaxy Watch 3 gibi rakiplerine göre ise oldukça uygun bir fiyata sahip. 99 Euro’dan satışa sunulacak olan Mi Watch ile Xiaomi, Mi Band ailesinde elde ettiği başarıyı hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
Warp Charge 65 adaptörü resmi olarak görüntülendi!
OnePlus, 14 Ekim’de düzenleyeceği lansmanla OnePlus 8T modelini tanıtacak. Telefon ve özellikleriyle ilgili sızıntılar devam ederken şirketin CEO’su Pete Lau da yaptığı açıklamalarla bu sızıntıların bazılarını doğruluyor. CEO, geçtiğimiz haftaki bir basın toplantısında cihazın Warp Charge 65 adlı hızlı şarj desteğine sahip olacağını onaylamıştı. Lau, bugün ise bu desteği sağlayacak olan adaptörün görüntülerini paylaştı.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 Mini, 5G ağlarını desteklemeyecek!
İşte Warp Charge 65 adaptörü!
Pete Lau, Çin’in Weibo adlı sosyal medya sitesinde paylaştığı görüntülerle bu teknolojiyi onaylamış oldu. Resmi olarak Warp Charge 65 olarak adlandırılacak bu hızlı şarj desteğinin adaptörü ise önceki Warp Charge 30T adaptörüne göre bazı değişiklikler barındırıyor. Adaptör ve kablo OnePlus 8T’nin kutusunda sunularak ekstra harcama gerektirmeyecek.
Daha yuvarlatılmış köşelere ve büyük boyuta sahip olan Warp Charge 65 adaptörü isminden de anlaşılacağı üzere OnePlus 8T’yi 65W hızda şarj edecek. Şirketin verilerine göre telefonun 4500 mAh’lik bataryası bu sayede 15 dakikada %58’e kadar ve 39 dakikada tamamen şarj edilebilecek. Her iki ucunda da Type-C girişi bulunduran bir kabloyla beraber gelecek olan adaptör ayrıca farklı şarj protokollerini de destekleyecek. Önceki Warp Charge teknolojilerinin yanı sıra 45W’lık desteğiyle MacBook Pro gibi uyumlu cihazlar da bu adaptörle şarj edilebilecek.
Güvenlik konusunda da bazı geliştirmeler yapan OnePlus, hem adaptörde hem de şarj kablosunda gömülü şifreleme çiplerinin bulunduğunu belirtiyor. OnePlus 8T ise bulundurduğu 12 farklı sıcaklık sensörü ve yepyeni bir sıcaklık yayma teknolojisiyle oluşabilecek herhangi bir güvenlik sorununun önüne geçmeyi planlıyor.
14 Ekim’de düzenleyeceği lansmanda bu teknolojiye ait de birçok detayı paylaşmasını bekledeğimiz OnePlus, yeni Warp Charge adaptörünü ve kablosunu ayrıca da satışa sunmayı planlıyor. Böylece sadece OnePlus 8T kullanıcıları değil, dileyen herkes yeni hızlı şarj teknolojisinden faydalanabilecek.
Aksesuar
realme, Buds Air Neo ve Watch satışa sunuldu
Hızlı bir büyüme trendi yakalayan realme, “1 + 4 + N” stratejisi kapsamındaki yeni ürünlerini duyurmaya devam ediyor. Yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmak istemeyen realme, 1 + 4 + N kapsamında; akıllı telefonların yanı sıra akıllı TV, akıllı kulaklık, akıllı saat ve akıllı hoparlör olmak üzere 4 ana kategorideki yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Türkiye’de de, akıllı telefonları tamamlayan ürünleri ile ekosistemini hızla genişletmeye başlayan şirket; realme Watch’u da ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sundu. realme Watch aynı zamanda şirketin ilk akıllı saati olarak dikkatleri üstüne çekiyor.
İlginizi çekebilir: realme’nin de artık ekosistemi var: realme Watch ve Buds Air Neo elimizde!
realme Watch, kullanıcılara neler vadediyor?
realme Watch, 3,5 cm renkli dokunmatik ekrana sahip ve aynı zamanda 12 adet dahili saat yüzü bulunuyor. Saatin 1.4 inç dokunmatik ekranı, 320 * 320 piksel ve 323 PPI çözünürlüğe sahip. Corning Gorilla Glass ile korunan ekranın, parlaklığı ise 380 nite kadar çıkabiliyor. Eğer 12 adet saat yüzü bana yetmez diyorsanız; OTA güncellemelerini takip ederek 100’ün üzerinde saat yüzüne ulaşabilmeniz mümkün. Ayrıca realme Watch, siyah, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi ile sunuluyor. Kayış değiştirmek isteyen kullanıcılar, isterlerse herhangi bir saatçi dükkanından alabilecekleri farklı kayışları da kullanabiliyorlar.
Sağlık alanındaki özellikleriyle de öne çıkan realme Watch, “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile, kalp atış hızınızı 7 gün 24 saat boyunca ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarmayı da ihmal etmiyor. 14 farklı spor moduna sahip olan bu saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, adım sayma algoritması, hatırlatıcı, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatının her anında kullanıcılarını sağlıklı yaşama yönlendiriyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonları tamamlayacak nitelikler barındırıyor.
realme, sektörü yakından takip ederek; IoT destekli ürünlere yöneliyor
Şirket, akıllı TV, akıllı saat, akıllı kulaklık ve akıllı hoparlörler olmak üzere 4 temel akıllı ürün ailesi ile “realme UNI Smart AIoT”yi oluşturmayı hedefliyor. realme Watch’ın piyasaya sunulması da; bu yönde atılmış önemli bir adım. realme Link uygulaması ile aynı zamanda akıllı yaşamın merkezine dönüşen saat, kullanıcıların çeşitli AIoT ürünlerini yönetmelerine de yardımcı oluyor. Uygulama aracılığıyla; evdeki hava temizleyiciyi açmak, baş ucu lambasını kapatmak ve kulaklığı kontrol etmek gibi birçok işlevi akıllı telefonunuzdan halletmek mümkün. realme Watch, Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise, 599 Türk Lirası olarak belirlendi.
realme’nin uygun fiyatlı yeni TWS kulaklığı “Buds Air Neo”
Öte yandan şirket, yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air Neo’yu da satışa sundu. Buds Air Neo’nun her bir kulaklığı, 4,1 gram ağırlığında. Skalanın hafif tarafında kalan bu kulaklık, aynı zamanda ergonomik bir yapıya da sahip. Buds Air Neo’da, 13 mm çapa sahip sürücüler bulunuyor. Dış taraftaysa dokunmatik bir yüzey bizleri karşılıyor. Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklığın pil ömrü, şarj kutusuyla beraber toplamda 17 saate ulaşabiliyor. Ayrıca cihaz, Bluetooth 5.0 desteğine de sahip. IPX4 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda olan kulaklığın, “Pop Beyazı”, “Punk Yeşili” ve “Rock Kırmızısı” olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiyatı 399 Türk Lirası olarak belirlenen Buds Air Neo, Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Aksesuar
Logitech, kompakt bir fare arayanlar için MX Anywhere 3 modelini duyurdu
Logitech MX Anywhere 3, kompakt tasarımı ve kolay taşınabilirliği sayesinde; mobil çalışan iş insanları, yazılımcılar ve içerik geliştiriciler gibi profesyonel kullanıcıların yanı sıra, ergonomik bir fare arayışında olan kullanıcıların da ilgisini çekiyor.
İlginizi çekebilir: Logitech G502 Hero, dünyanın en çok satan oyuncu faresi oldu
Logitech MX Anywhere 3, sade bir görünüme ve minimalist bir tasarıma sahip
MX Anywhere 3, hemen hemen bütün işletim sistemleriyle (Windows, Mac, iPad, Chrome ve Linux) uyumlu olarak çalışabiliyor. Ayrıca MX Anywhere 3, cam yüzeyler de dahil olmak üzere birçok farklı yüzeyde sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Ürünle ilgili konuşan Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Dünyanın en iyisi olma ünvanına sahip seçkin MX ürün ailesinin en son üyesi olan MX Anywhere 3, profesyonellerin ihtiyaç duyduğu her şeye hakim olabilmeleri için özel olarak tasarlandı. Küçük el boyutları için de ideal bir konfor sağlayan MX Anywhere 3, özellikle tasarım ve yazılım alanında yoğun olarak kullanılan MAC’lerle de tam uyumlu. MX Anywhere 3 ile kafe, havaalanı, otel odası ya da bahçede kısacası her yerde verimliliği artırmak mümkün.’’ dedi.
USB Type-C üzerinden, hızlı şarj özelliği sayesinde tam şarjla 70 güne kadar kullanım ömrü sunan MX Anywhere 3; ayrıca bir dakikalık hızlı şarjla, üç saate kadar kullanım süresi sağlayabiliyor. Ayrıca MX Anywhere 3, 10 metreye kadar kablosuz bağlantı imkanı da sunuyor. Ürünü, beraberinde gelen Logitech Unifying alıcı veya Bluetooth bağlantısı sayesinde, aynı anda 3 adede kadar cihazla eşleştirmek de mümkün iken; tek bir tuş sayesinde bu cihazlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.
MX Anywhere 3 modelinin, ülkemizdeki satış fiyatıysa 799 TL olarak belirlenmiş durumda. Ürünle ilgili daha fazla bilgiye ise, buraya tıklayarak ulaşabilmeniz mümkün.