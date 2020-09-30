Xiaomi’den bir de akıllı saat: Mi Watch

Xiaomi, 30 Eylül’de düzenlediği çevrimiçi lansmanıyla uzun süredir beklenen Mi 10T ailesini tanıttı. Güçlü kameraları, göz alan ekranları ve ‘dürüst’ fiyatlarıyla öne çıkan bu cihazların yanı sıra şirket, lansmanın sonunda tanıttığı Mi Watch ile de dikkat çekti. Dünya genelinde 100 milyon giyilebilir cihaz sattığını duyuran Xiaomi, bu cihazla akıllı saat pazarında da rekabete katılmayı planlıyor.

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İşte Mi Watch teknik özellikleri!

Bir akıllı saatte belki de en çok öne çıkması gereken parça ekran. Bu konuda kullanıcıları üzmeyeceğe benzeyen Mi Watch 1.39 inçlik daire şeklinde AMOLED bir ekrana sahip. 454 x 454 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran Gorilla Glass 3 ile koruma altına alınmış. Gün ışığı altında kullanım da düşünülen bu saat 450 nit parlaklığıyla öğlen saatlerinde de görünür bir ekrana sahip olacak.

Birçok akıllı saat gibi Xiaomi’nin yeni akıllı saati de sağlık ve spor alanında da birçok desteğe sahip. 117 farklı egzersiz moduna sahip olan Mi Watch, dahili GPS, pusula ve barometre ile de birlikte geliyor. Bu sayede telefonun evde bırakıldığı senaryolarda da herhangi bir problem yaşanmaması planlıyor. 5 ATM basınca kadar suya da dayanıklı olan saat bu sayede yüzme gibi havuz aktivitelerini de takip edebiliyor.

420 mAh’lik bataryaya sahip olan saat, Xiaomi’nin verilerine göre 2 saatlik bir şarj süresiyle 16 güne kadar kullanım sağlayabilecek. Uyku takibi ve nabız ölçümü gibi artık klasikleşen özelliklerin yanı sıra saat SpO2 sensörü sayesinde kandaki oksijen seviyesini de ölçebiliyor. Uluslararası modelinde NFC desteği de sunulacak olan saatin günümüzün birçok standardını sağladığı söylenebilir.

Resmi olarak 6 farklı kordon seçeneğiyle birlikte sunulacak olan Mi Watch, ilginç bir şekilde Google’ın WearOS işletim sistemini kullanmıyor. Kendi yazılımını kullanan Xiaomi, bu sayede daha uzun pil ömrüne ulaşıyor. Bu yazılım Amazon’un sesli asistanı Alexa’yı da destekliyor. Bu sayede kullanıcılar ‘Hava durumu nasıl?’ gibi günlük soruları da saate sorabilecek. 100’den fazla özel saat arayüzüne sahip olan cihaz, kamerada uzaktan deklanşör olarak da kullanılabiliyor.

Saatin yazılımında bulunan emoji desteğiyle bildirimlerdeki karışıklık da giderilecek. 32 gram gibi oldukça hafif bir ağırlığa sahip olan saat, Apple Watch SE ya da Galaxy Watch 3 gibi rakiplerine göre ise oldukça uygun bir fiyata sahip. 99 Euro’dan satışa sunulacak olan Mi Watch ile Xiaomi, Mi Band ailesinde elde ettiği başarıyı hedefliyor.