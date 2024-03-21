Fransız otomotiv devi Peugeot, bir süredir elektrikli otomobil pazarına yatırım yapıyordu. Bu bağlamda e-3008 ve e-2008 gibi modellerini piyasaya süren Fransız otomotiv devi, şimdi de Peugeot e-5008 modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Peugeot e-5008 D sınıfı SUV bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım dili olarak Peugeot’nun yeni tasarım dili benimsenmiş. Ön tarafta aslan pençesi şeklinde gündüz farları ve arka tarafta şeffaf stoplar dikkat çekiyor.

Peugeot e-5008 neler sunuyor?

Otomobil kaputun altında, elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış yeni STLA Medium mimarisi tarafından destekleniyor. Otomobilin tek motorlu versiyonu 210 HP güç ve 340 Nm tork üretebiliyor. Bu motora 73 kWh büyüklüğünde bir pil eşlik ediyor. Bu motor seçeneğinde bizleri AWD çekiş karşılıyor.

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Bu motorun haricinde bir de 230 HP güç üretebilen 98 kWh bataryası ile 700 km menzil sunabilen bir motor daha bulunuyor. Uzun menzilli bu motorda FWD çekiş sunuluyor. Bunlar tek motorlu seçeneklerdi. Bir de çift motorlu bir seçenek bulunuyor. Bu motor ile birlikte Peugeot e-5008, 320 HP güç sunuyor.

Peugeot e-5008 iç tarafta ise bizleri i-cockpit ile karşılıyor. Peugeot’nun bu iç tasarımında 21 inçlik büyük bir ekran bulunuyor. Yekpare bu ekranda hem otomobil bilgileri hem de bilgi-eğlence sistemi görüntülenebiliyor.