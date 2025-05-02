Türkiye’nin önde gelen bankalarından Garanti BBVA, 2 Mayıs 2025 tarihinde öğle saatlerinden itibaren dijital hizmetlerinde yaşanan aksaklıklarla gündeme oturdu. Kullanıcılar, Garanti BBVA uygulaması açılmıyor şeklinde yoğun şikayetlerde bulunurken, özellikle mobil bankacılık üzerinden işlem gerçekleştirmek isteyen bireyler ciddi sorunlar yaşıyor. Peki, Garanti BBVA çöktü mü? Garanti BBVA uygulaması açılmıyor mu?

Garanti BBVA uygulaması açılmıyor mu? Garanti BBVA çöktü mü?

Son saatlerde sosyal medyada “Garanti BBVA çöktü mü” sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Kullanıcılar, bankanın mobil uygulamasına giriş yapamadıklarını, uygulamanın ana ekranında takılı kaldıklarını ve hata mesajları aldıklarını bildiriyor. Bu sorun yalnızca mobil erişimle sınırlı kalmayabilir; internet bankacılığı ve ATM işlemleri de bu aksaklıktan etkilenebilir durumda.

Yaşanan sorunların ardından gözler Garanti BBVA’dan gelecek resmi açıklamaya çevrilmişti. Kısa süre içerisinde bankadan yapılan bilgilendirme ise sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığını doğruladı. Açıklamada, “Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklama, bir yandan Garanti BBVA çöktü mü endişelerine yanıt verirken, bir yandan da sistemlerin tam anlamıyla ne zaman normale döneceğiyle ilgili net bir zaman dilimi sunmaması nedeniyle kullanıcıları tedirgin etti. Özellikle maaş ödeme günlerine denk gelen bu kesinti, bireysel kullanıcıların yanı sıra ticari işlemleri de olumsuz etkileyebilir.

İlginizi Çekebilir: Aile Bakanlığı yeni çiftelere indirim kampanyası markaları belli oldu!

Şu an için kullanıcılar, Garanti BBVA çöktü mü sorusuna kesin bir yanıt ararken, bankanın sistemlerini kısa sürede toparlaması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın